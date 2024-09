Quem é Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah alvo de ataque de Israel em Beirute

A- A+

O Exército israelense realizou "um ataque preciso" contra o quartel-general do movimento xiita libanês Hezbollah, em Dahiyeh, no subúrbio sul de Beirute, nesta sexta-feira, que tinha como alvo o líder do grupo, Hassan Nasrallah, segundo a imprensa israelense.

De acordo com a rede al-Arabiya News e uma fonte próxima ao movimento à AFP, Nasrallah sobreviveu e "está bem".

Nasrallah nasceu em Beirute em 1960 e se tornou um clérigo após estudar em seminários xiitas no Irã e no Iraque.

Ele se juntou ao Hezbollah logo no início da formação do grupo, após a invasão israelense do sul do Líbano em 1982. Em 1992, tornou-se líder do movimento, assumindo o posto após o assassinato de seu antecessor, Sayyad Abbas Musawi, por Israel.

Aos 63 anos, Nasrallah liderou o Hezbollah durante a segunda metade da ocupação israelense do Líbano, que acabou em 2000. Embora não seja tecnicamente um funcionário público no Líbano, Nasrallah é uma das figuras políticas mais importantes do país.

Embora o Hezbollah e seus aliados tenham perdido o controle sobre o Parlamento nas eleições de 2022, ainda detêm a maior parte das cadeiras e são capazes de paralisar a escolha por um presidente, que segundo o sistema libanês sempre deve ser um cristão maronita.

Nasrallah é conhecido por seus discursos longos e bombásticos. Seus seguidores o chamam de “The Sayyed” ou “Abu Hadi” — em árabe, pai de Hadi, seu filho que foi morto em confrontos com tropas israelenses em 1997.

Um de seus momentos de maior triunfo foi durante a guerra de um mês que os militantes do Hezbollah e Israel travaram em 2006: três dias após o início do conflito, ele estava falando no ar com o canal al-Manar do Hezbollah e disse que as surpresas que havia prometido estavam prestes a começar. Um navio de guerra israelense foi alvejado na ocasião.

— Vejam ele queimar — disse na ociasião.

Um dos principais objetivos do Hezbollah, de acordo com seu manifesto de 1985, é a destruição de Israel. Sob o comando de Nasrallah, o Hezbollah intensificou o conflito com o Estado judeu.

Embora o Hamas seja sunita e o Hezbollah seja xiita — e os dois grupos tenham discordado em outros conflitos na região — eles encontraram recentemente uma causa comum na oposição a Israel. Ambos os grupos foram classificados como organizações terroristas pelos Estados Unidos e recebem apoio do Irã.

