ESTADOS UNIDOS Quem são os assessores que guiaram Kamala Harris nos dias mais importantes de sua vida Grupo próximo à vice-presidente, que tenta consolidar sua candidatura na Convenção Democrata, inclui nomes que atuaram com Biden, Obama e Clinton, antigos e novos apoiadores, além do marido, sua irmã e seu cunhado

Enquanto a vice-presidente Kamala Harris atravessa as últimas semanas de sua campanha — as únicas semanas, na verdade — ela conta com uma rede de confidentes para orientá-la nos obstáculos que virão.



Sua campanha presidencial reformulada rapidamente adicionou apoiadores leais de sua candidatura de 2019. Seus antigos assessores retornaram para escrever um discurso para a Convenção Democrata e acompanhá-la em um debate contra Donald Trump.



Sua irmã voou para Washington, juntando-se a ela enquanto fazia um assado de porco e pensava sobre suas escolhas para um companheiro de chapa.

Este grupo não se parece em nada com o conjunto de mentes bem controlado do presidente Joe Biden, que era dominado por homens brancos mais velhos e por familiares, e que ficou menor conforme ele se aproximava da decisão de não disputar a reeleição.







Kamala, por outro lado, mantém uma rede multirracial e intergeracional de cerca de duas dúzias de conselheiros, amigos e parentes, ligando para o seu telefone todos os dias para pedir favores ou conselhos.

— Nenhum de nós sabia que esse momento chegaria — disse a senadora Laphonza Butler, da Califórnia, uma das várias aliadas de Kamala no Golden State. — Quando a oportunidade se apresentou, é claro que estávamos prontos para fazer o que quer que nos fosse pedido.

Embora Kamala tenha seu próprio círculo interno, ela também foi empurrada para uma campanha com apenas algumas semanas para apresentar-se ao povo americano. Então, ela aceitou a ajuda e o apoio de grande parte da equipe de Biden, adicionou alguns nomes da era Obama e elevou alguns de seus próprios apoiadores a posições de poder.

A mensagem vinda de cima para muitos dos apoiadores de Biden foi: esta não é uma aquisição hostil; é uma fusão amigável. Mas a realidade de uma campanha acelerando em direção a novembro em um cronograma apertado levou a tensões entre os membros da equipe que sentem que, agora, há ainda mais instâncias para percorrer para obter uma resposta. E outros veteranos da campanha de Biden agora são supervisionados por apoiadores vistos como mais fiéis a Kamala Harris.

Entrevistas com cerca de duas dúzias de pessoas próximas de Harris sugerem que ela é uma política mais hábil em lidar com uma longa disputa do que os observadores em Washington poderiam ter percebido quando ela se tornou vice-presidente.

Cedric Richmond, ex-assessor de Biden e agora copresidente da campanha de Kamala, disse que a vice-presidente "logo de cara tomou decisões sobre quem ela queria". Ele acrescentou que Kamala escolheu pessoas que "sabem como ela pensa, sabem como ela processa informações e sabem o quão resoluta ela é em sua tomada de decisão".

Ainda assim, o contraste com a antiga equipe de Biden é impressionante. Enquanto um recém-chegado ao seu círculo poderia ter trabalhado com ele por uma década, poucos dos atuais principais conselheiros de campanha de Kamala sequer são dos anos em que ela morou na Califórnia.

Os 'estabilizadores'

Quando Lorraine Voles se juntou à equipe de Kamala temporariamente no outono de 2021, o ambiente estava tumultuado, e saídas de pessoas importantes estavam por vir. Na época, os aliados da vice-presidente estavam preocupados que a administração Biden a estivesse deixando de lado, e alguns democratas questionaram abertamente o quão bem ela estava se adaptando ao cargo.

Lorraine, que serviu como vice-secretária de imprensa do presidente Bill Clinton, é amigo de Ron Klain, chefe de gabinete de Biden na época. Assessores atuais e antigos de Kamala disseram que Lorraine ajudou a agilizar as comunicações e melhorou o relacionamento de trabalho com na Casa Branca. Se Kamala Harris ganhar a presidência, seus aliados verão Lorraine, agora sua chefe de gabinete, como uma pessoa natural para supervisionar a transição.

Outros estiveram com Kamala enquanto ela se firmava na vice-presidência, incluindo Phil Gordon, seu conselheiro de segurança nacional. Em 2021, Adam Frankel, ex-redator de discursos de Barack Obama, juntou-se ao gabinete do vice-presidente junto com Lorraine Voles. Agora ele é o principal redator do discurso da vice-presidente na convenção.

— Lorraine tem sido uma força incrível no gabinete da vice-presidente e fez um trabalho fantástico liderando uma equipe — disse o deputado democrata Robert Garcia, da Califórnia, também elogiando os assessores que ela havia contratado. — Mas sua equipe também trabalhou incrivelmente duro para garantir que ela fosse capaz de se conectar com pessoas em todo o país.

Na prática, segundio os aliados de Kamala, isso significa que a vice-presidente faz ou atende dezenas de ligações telefônicas por dia para avaliar a situação de seu partido ou para saber como as questões estão se desenrolando fora de Washington. Ou, ainda, apenas para desejar feliz aniversário às pessoas — não é incomum que os amigos da vice-presidente ouçam mensagens de voz de um número não identificado e ouçam a vice-presidente cantando “Parabéns pra você”.

Um membro da equipe mantém um calendário de aniversários e informa Kamala todos os dias sobre as pessoas para quem precisa ligar, de acordo com duas pessoas informadas sobre a rotina. Ela pediu para sua equipe criar um tempo dedicado para ligações telefônicas em sua agenda.

Às vezes a vice-presidente cobra um favor. Ela perguntou recentemente a Martin Walsh, ex-prefeito de Boston que foi secretário do Trabalho de Biden, se ele a ajudaria a avaliar possíveis companheiros de chapa. Walsh, que era amigo dela desde seus dias no Senado, atendeu e entrevistou candidatos pelo Zoom, de acordo com uma fonte.

Parentes e confidentes

A vice-presidente acorda muitas manhãs com um briefing informal de imprensa do marido, Doug Emhoff. Ele levanta antes dela e acessa os principais sites de notícias. “Se eu o ouço fazendo barulhos — um suspiro, um gemido, um suspiro — sei que tipo de dia será”, escreveu Kamala em seu livro de memórias, “The truths we hold” (2019).

Emhoff, com ela quem se casou em 2014, tem sido um zeloso protetor de sua esposa. (Eles celebrarão seu 10º aniversário de casamento na quinta-feira, o dia em que Kamala fará seu discurso na convenção.) Ele monitora o que sai sobre ela ela de perto — tão de perto que apontou matérias negativas quando seus assessores tentaram esconder manchetes pouco lisonjeiras dela ou ganhar tempo antes de informá-la sobre elas, de acordo pessoas próximas.

Outros membros da família, incluindo a irmã mais nova, Maya Harris, e seu marido, Tony West, têm se envolvido mais na estratégia política. Eles estão entre as poucas pessoas que têm estão com Harris desde seus dias como promotora distrital de São Francisco e quando ela concorreu pela primeira vez a um cargo estadual na Califórnia.

West, que recentementese licenciou do cargo de diretor jurídico da Uber, estava com sua cunhada quando ela recebeu a notícia de Biden de que ele estava deixando a campanha. Enquanto ela contatava dezenas de democratas, West fez ligações para sua rede de doadores e contatos comerciais.

Maya Harris, confidente e conselheira de sua irmã, chegou a Washington naquela noite. Ela tentou evitar o escrutínio que vem com o envolvimento profundo na campanha de Harris, como aconteceu durante a corrida primária de 2019. Maya Harris atuou como presidente da campanha de Kamala Harris na época e, após o final, ela foi acusada parte da culpa dos membros da equipe de demitir pessoas sem aviso prévio e contribuir para uma campanha desorganizada.

Ainda assim, a irmã da vice-presidente atende ligações de conselheiros seniores e repassa sugestões enviadas a ela por aliados de Kamala. Os principais assessores da vice-presidente podem ligar para Maya Harris — e ela pode ligar para eles — quando houver dúvidas gerais sobre o que pode ser melhor para a candidata.

Maya Harris também estava na residência da vice-presidente quando ela estava entrevistando candidatos para ser sua companheira de chapa, observando (mas não participando) enquanto sua irmã cozinhava um assado de porco e refletia sobre suas escolhas.

Fora da família, Kamala Harris recorre a um pequeno grupo de pessoas para checagens pessoais e políticas. Ela faz ligações regulares para um grupo de amigos próximos, incluindo Chrisette Hudlin, que marcou um encontro às cegas com Emhoff para ela em 2013.

Outros contatos incluem Minyon Moore, que atuou como vice-diretora de assuntos políticos de Clinton e faz parte de um grupo de mulheres negras que ascenderam no Partido Democrata.

“Quando entro em uma sala, se não vejo asiáticos, se não vejo ninguém da comunidade LGBTQIA+, se não vejo mulheres negras — e às vezes se não vejo homens brancos — fico tipo, 'OK, bem, o que há de errado com esta mesa?'", disse Moore recentemente ao site de notícias The 19th.

Minyon, que é próxima da vice-presidente desde que ela era procuradora-geral da Califórnia, usou seus relacionamentos de longa data para ajudá-la na transição para suas funções políticas em Washington. Minyon foi uma das conselheiras de Biden que o ajudou a escolher Harris como sua companheira de chapa em 2020.

Ela é uma das confidentes que Kamala mais confia, de acordo com vários membros atuais e antigos da equipe. Poucas decisões importantes são tomadas sem que Kamala ligue para Minyon para perguntar: "O que você acha?"

Pessoas próximas a Kamala Harris insistiram que ela e seus assessores seniores não estavam se preparando para a desistência de Biden. Mas quando ele tomou sua decisão, vários dos seus assessores estavam preparados com listas de delegados e autoridades democratas para ligar.

A vice-presidente ligou para mais de 100 pessoas naquele dia, garantindo-lhes que trabalharia pela sua nomeação.

Apoiadores e novos conselheiros

Quando Kamala Harris viajou para Wilmington, Delaware, imediatamente após declarar sua candidatura, ela anunciou que a liderança de campanha original, com Jennifer (Jen) O’Malley Dillon como presidente, permaneceria. No entanto, ainda havia dúvidas sobre quão central seria seu papel.

Desde então, Jen não apenas permaneceu no comando, mas também participou das entrevistas de Kamala para seu companheiro de chapa. Jen atende ligações regulares de Kamala e agora participa de uma ligação diária com LorraineVoles e Sheila Nix, chefe de gabinete da campanha.

Brian Fallon, um veterano da política democrata, também assumiu um papel maior, aconselhando Kamala principalmente sobre estratégia de comunicação. Ele trabalha em estratégia com Kirsten Allen, que foi secretária de imprensa adjunta na campanha de Kamala em 2019. Allen, que se juntou ao gabinete do vice-presidente em 2022 e foi promovido a diretor de comunicação em fevereiro, foca em parte na imagem política de Kamala.

Também houve novas contratações, incluindo David Plouffe, que administrou a primeira candidatura presidencial de Obama e que Kamala não conhecia antes de ele entrar. Stephanie Cutter, vice-gerente de campanha de Obama em 2012, aconselhou Kamala sobre estratégia de comunicação por cerca de um ano antes de se juntar à campanha. Ela agora está desempenhando um papel importante na programação da convenção.

Vários membros da equipe que trabalharam com Harris em suas funções anteriores estão aconselhando-a sobre questões políticas importantes. Eles incluem Brian Nelson, o conselheiro sênior de política da campanha, que serviu sob seu comando quando ela era procuradora-geral da Califórnia.

Outros, incluindo Karen Dunn, uma advogada que ajudou a preparar Kamala para seu debate vice-presidencial em 2020, e Rohini Kosoglu, uma ex-diretora de políticas, retornaram a seu círculo para ajudá-la a estabelecer um contraste no palco com Trump em um debate.

— Eles estão construindo tudo isso à medida em que avançam — disse Jamal Simmons, um consultor democrata de longa data e ex-diretor de comunicações de Kamala Harris. — O mais importante para ela é ter pessoas para quem possa ligar quando tiver uma pergunta. Eles podem dar a ela a resposta "Kamala Harris". Isso geralmente leva três meses. Eles fizeram isso em três semanas.

