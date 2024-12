Quer comer menos carne? Novo estudo revela melhores (e piores) substitutos para sua saúde

A- A+

Já está bem estabelecido que carnes e laticínios são, pelo menos em parte, culpados pela crise climática. E sem abandonar nosso vício em produtos de origem animal, não seremos capazes de evitar níveis perigosos de aquecimento global.

O que é menos claro é com o que substituir seu hambúrguer e queijo. O que é melhor para sua saúde e para o planeta? E para sua carteira? Essas são as perguntas que tentei responder em um novo estudo.

Combinei avaliações de alternativas de carne e leite que compararam seu perfil nutricional, benefícios à saúde, impacto ambiental e custo. Entre essas alternativas vegetais estavam produtos tradicionais como tofu e tempeh, opções processadas como hambúrgueres vegetarianos e leites vegetais, produtos ainda em desenvolvimento como carne bovina cultivada em laboratório e alimentos não processados como soja e ervilhas.





As avaliações apresentaram diversas maneiras de comparar alimentos, inclusive por porção ou caloria, isoladamente ou ao substituir o consumo atual de carne e laticínios de uma pessoa.

Feijão bate o lote

As descobertas mostram que alimentos vegetais não processados, como soja, ervilha e feijão, são mais adequados para substituir carne e laticínios.

Escolher leguminosas em vez de carne e leite reduziria pela metade os desequilíbrios nutricionais — a diferença geral entre a ingestão atual e recomendada de nutrientes — em países de alta renda como o Reino Unido, EUA e em toda a Europa. E reduziria o número de pessoas morrendo em um décimo, especialmente de doenças relacionadas à dieta, como doenças cardíacas, derrame, câncer e diabetes.

A quantidade de terra e água necessária para cultivar nossos alimentos e a quantidade de emissões de gases de efeito estufa produzidas como resultado seriam reduzidas em mais da metade, e os custos com alimentos cairiam em mais de um terço.

Hambúrgueres vegetarianos e leites vegetais em segundo

Alimentos vegetais processados, como hambúrgueres vegetarianos e leites vegetais, ainda oferecem benefícios substanciais para qualquer um que esteja buscando substituir carne e laticínios. Mas as reduções de emissões e melhorias na saúde foram de um quinto a um terço menores do que as leguminosas não processadas oferecem, e os custos para o consumidor foram um décimo maiores do que os das dietas atuais.

Tanto para alternativas processadas quanto não processadas, a maioria das melhorias na nutrição e no risco de doenças vieram de aumentos nas fibras (embora as alternativas processadas tendam a conter menos), potássio e ácidos graxos poli-insaturados, e de reduções no colesterol, gordura saturada e ferro de origem animal (heme).

Tanto as alternativas vegetais processadas quanto as não processadas tiveram um impacto ambiental menor do que a carne e o leite, pois geram menos emissões e consomem menos terra e água para serem produzidas.

Processar alimentos, por exemplo, fazendo hambúrgueres vegetarianos e leites vegetais, requer energia, o que normalmente aumenta os custos e as emissões. No entanto, isso não ofusca os benefícios ambientais em comparação com carne e laticínios. Isso significa que alternativas processadas normalmente custam mais do que as não processadas.

Então, leguminosas não processadas, como ervilhas e feijões, foram as vencedoras claras no estudo. Elas tiveram bom desempenho em todas as perspectivas, incluindo nutrição, saúde, meio ambiente e custo.

Mas um surpreendente segundo colocado foi o tempeh, um alimento tradicional indonésio feito de soja fermentada, que retém muitas das propriedades nutricionais da soja sem muito processamento ou aditivos. Isso, e seu custo relativamente baixo, deram a ele uma vantagem sobre alternativas mais processadas, como hambúrgueres vegetarianos.

Cultivado em laboratório em último lugar

Outra descoberta surpreendente envolveu carne cultivada em laboratório. Apesar da dificuldade de avaliar um produto que ainda não está no mercado, dados existentes sugerem que ela não será competitiva com as carnes alternativas.

Usando a tecnologia atual que consome muita energia para cultivar tecido animal em laboratório, as emissões da carne cultivada podem ser tão altas quanto as dos hambúrgueres de carne bovina, custando até 40.000 vezes mais. Ao replicar a carne bovina, os impactos à saúde da carne cultivada em laboratório são igualmente ruins.

Embora os custos e as emissões possam cair à medida que os processos de produção se tornam mais eficientes, isso exigiria investimentos substanciais e avanços tecnológicos.

O investimento público tanto em carne cultivada em laboratório quanto em substitutos ultraprocessados à base de plantas pode não ser justificado considerando seus impactos relativos. Alternativas prontamente disponíveis são acessíveis e não exigem novas tecnologias ou desenvolvimento de produtos.

O que é necessário, no entanto, são políticas públicas prudentes que ajudem todos a se alimentarem de forma saudável e sustentável.

Vale a pena dizer que os melhores substitutos para carne e laticínios não são apenas alimentos integrais, mas refeições integrais. Por que não tentar cozinhar um chili de feijão, curry de grão-de-bico ou refogado de tempeh? Ou que tal algumas ervilhas trituradas em pão preto?

Substituir uma refeição comum de fast-food por uma mistura de legumes, vegetais e grãos integrais não só oferece uma porção mais equilibrada de nutrientes, mas também reduz sua pegada ambiental a um custo semelhante ou menor para seu bolso.

* Marco Springmann é pesquisador sênior em meio Ambiente e saúde da Universidade de Oxford

** Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.

