eleições 2024 Racha no PL em Balneário Camboriú: em xeque convenção que oficializará candidatura de Jair Renan Filiados pediram a suspensão da reunião, mas liminar foi negada; formalização ocorrerá sub judice, uma vez que mérito da ação ainda será julgado

Um racha na Executiva do PL em Balneário Camboriú quase impediu a convenção partidária, marcada para esta segunda-feira, às 19h22. Tudo começou quando filiados acionaram o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SC) pedindo a suspensão da reunião que irá formalizar a candidatura de de Peeter Lee Grando à prefeitura e a nominata de vereadores — da qual Jair Renan Bolsonaro faz parte.

A motivação de parte do PL é o argumento de que quatro membros da diretoria do partido foram nomeados antes de se filiarem: a diretoria teria sido registrada em março e os quatro dirigentes ingressado no quadro em abril.

Na tarde deste sábado, o desembargador Otávio José Minatto indeferiu o mandado de segurança e manteve a reunião da sigla. Segundo Minatto, o partido cumpriu as exigências de seu estatuto, assim como a legislação eleitoral.

"Mesmo não inscritos no partido à época do anotação da comissão provisória (6/03/2024), os integrantes glosados na impetração, no mês subsequente (abril/2024), procederam à devida adesão ao quadro partidário", diz o desembargador.

Apesar do indeferimento da suspensão, a ação continuará a ser julgada pela Corte Eleitoral, motivo pelo qual a convenção ocorrerá nesta segunda-feira sub judice. Até o transito em julgado do processo, corre risco de invalidação.

Em eventual reconsideração da Justiça, as chapas apresentadas podem ser anuladas ou indeferidas. Neste cenário, os candidatos não iriam poder disputar as eleições ou não assumir seus cargos.

Aos 26 anos, Jair Renan Bolsonaro é o quinto da família a tentar um cargo eletivo. O filho 04 do ex-presidente mora em Santa Catarina, desde que trabalhava no gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC), do qual foi exonerado em junho para concorrer as eleições.

Desde meados de 2023, o filho de Bolsonaro vem ensaiando agendas pelo estado, com lideranças locais — como prefeitos de cidades vizinhas, vereadores e os deputados Zé Trovão, Júlia Zanatta e Caroline de Toni.

Seu padrinho político é o empresário Emílio Dalçóquio Neto, que foi apontado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em 2022, como um dos financiadores dos bloqueios antidemocráticos que sucederam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas.

De acordo com a PRF, o empresário é dono de parte dos veículos utilizados para obstruir vias. A investigação foi remetida ao Supremo Tribunal Federal (STF).

