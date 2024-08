A- A+

Eleições 2024 Partido de Bolsonaro proibe coligações com PT, PSOL e mais três siglas nas eleições deste ano Quem desrespeitar a decisão ficará sujeito ao código disciplinr do PL

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, emitiu um comunicado a seus filiados, nesta sexta-feira, visando as eleições deste ano, no qual proíbe coligações dos seus quadros com partidos do campo da esquerda. A circular, assinada pelo presidente nacional da legenda, Valdemar da Costa Neto, cita a federação formada por PT, PCdoB e PV, e o grupo formado por PSOL e Rede.

O texto define punições para quem infringir a regra: o diretório que permitir alianças com esses partidos estará sujeito a medidas disciplinares previstas no Código de Ética do PL. A Executiva Nacional da legenda ainda poderá intervir nas convenções locais.

A determinação da sigla bolsonarista tenta impedir locais em que a rivalidade é deixada de lado, em cidades onde PT e PL governam em conjunto.

No ano passado, o Partido dos Trabalhadores aprovou uma resolução que abre brecha para alianças com o partido de Bolsonaro nas eleições de outubro, com veto somente a candidatos bolsonaristas. Em um documento divulgado, dirigentes petistas defendem a celebração de acordos com o PL nos municípios onde houver interesses convergentes.

Pouco tempo depois dessa decisão, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi às redes sociais dizer que não existe “nenhuma hipótese” de coligação com o PT.

“Somos oposição e assim seguiremos”, escreveu Valdemar no “X”, o antigo Twitter.

Principal abrigo da direita e da extrema direita no país, o PL fez parte da base dos governos do PT e, na eleição presidencial de 2002, indicou José Alencar para ser vice de Lula.

O partido que hoje tem Bolsonaro como seu principal representante, ocupou, além da vice-presidência, espaços de relevância nas gestões petistas, como o Ministério dos Transportes.

Veja também

