Rainha Camilla comenta estado de saúde de Charles III

A rainha Camilla atualizou, neste sábado, o estado de seu companheiro, o Rei Charles III. Os relatos foram dados por ela enquanto cumprimentava celebridades que visitavam o palácio de Buckingham e a questionavam sobre o estado de saúde de seu companheiro, diagnosticado com um câncer no início deste ano.



Segundo o jornal britânico Express, Camilla estava no local para o segundo Festival Literário anual Queen's Reading Room, evento fundado por ela no ano passado em parceria com uma instituição de caridade para promover "livros e leitura".

Enquanto conversava com os autores, Camilla respondeu a Lee Child (autor de obras como a série de romances Jack Reacher) sobre a saúde do Rei Charles. Ela afirmou que o marido está “indo bem, exceto [pelo fato de] que ele não vai desacelerar e não fará o que lhe mandam”, acrescentando que ele “parece um marido típico”.



DOENÇA

Charles III tinha apenas 17 meses de reinado quando o palácio anunciou, em fevereiro, que ele estava com câncer e que temporariamente abandonaria todos os seus compromissos públicos enquanto iniciava o tratamento.

Em janeiro, ele foi hospitalizado por uma condição benigna na próstata, o que o levou a passar vários dias no hospital. O rei continuou trabalhando longe dos holofotes, com reuniões e participando de alguns eventos oficiais.

Em março, o rei disse que continuaria servindo "da melhor forma possível" e que ficou "profundamente comovido" pela reação das pessoas a seus problemas de saúde.

