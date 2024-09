Rainha Margrethe da Dinamarca suspende compromissos após sofrer uma queda

A rainha emérita Margrethe da Dinamarca, que abdicou do trono em janeiro, deixou o hospital onde estava internada após sofrer uma queda e não vai poder cumprir seus próximos compromissos, informou a casa real dinamarquesa nesta sexta-feira (20).

"A rainha Margrethe foi hospitalizada na noite de quarta-feira após uma queda que, infelizmente, lhe causou um ferimento nas vértebras cervicais e uma fratura na mão esquerda", escreveu a Corte da Dinamarca em um comunicado.

Como consequência desta queda, ela está com a mão esquerda engessada e terá que usar colar cervical pelos próximos meses.

A ex-soberana, de 84 anos, que reinou durante 52 no país escandinavo, antes de ceder o trono para seu filho mais velho, Frederik, "está bem, dadas as circunstâncias, mas estará de licença médica por um período prolongado", informou o palácio, sem dar uma data precisa.

Muito popular entre os dinamarqueses, Margrethe afirmou por muito tempo que nunca abdicaria. Mas uma cirurgia complicada nas costas em 2023 a fez mudar de opinião.

"A operação [...] deu lugar a reflexões sobre o futuro, sobre a questão de saber se era a hora de transferir as responsabilidades para a próxima geração", disse em seu tradicional discurso de Ano Novo, no qual anunciou sua abdicação.

