Zona Sul Recife: jovem morre afogado no mar de Boa Viagem, nesta quarta-feira (2) Equipes atuam nas proximidades do Quiosque 28

Um adolescente de 16 anos morreu após se afogar no mar da praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, nesta quarta-feira (2). O caso aconteceu nas proximidades do quiosque 28.



Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), acionado às 11h17, quatro viaturas foram enviadas ao local, sendo uma de comando operacional, uma moto aquática, uma viatura de resgate e uma viatura de mergulho.



O atendimento também contou com o auxílio dos guarda-vidas do posto 6 e do apoio do Grupamento Tático Aéreo, "que não chegou a atuar em virtude da vítima ter sido encontrada pela equipe que realizava as buscas diretamente na água", informou a corporação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para a ocorrência de afogamento, às 12h31.

A vítima, que estava submersa, foi resgatada pela equipe do CBMPE e submetida a procedimentos de reanimação cardiopulmonar ainda no local.



Posteriormente, o adolescente foi conduzido ao Hospital da Restauração, na área central do Recife, onde foi constatado o óbito.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de cuidados redobrados nas áreas de banho e a atenção às orientações das equipes de guarda-vidas.

