Religião No Recife, Caminhada dos Terreiros de Pernambuco ressaltou a luta contra o racismo religioso A 18ª edição do evento aconteceu na tarde desta sexta-feira (01)

Nesta sexta-feira (1), no Marco Zero, no bairro do Recife Antigo, saiu a 18ª edição da Caminhada dos Terreiros de Pernambuco. A movimentação é considerada como a maior expressão de visibilidade de fé das religiões de matriz africana do Estado e teve como ponto de chegada o Pátio de São Pedro, no bairro de São José.

Com a temática: "Contra a discriminação religiosa e racismo", o evento deste ano destacou a importância da luta pelo respeito à liberdade religiosa e a implementação da defesa de todas as práticas religiosas. Além disso, o evento prestou homenagens às lideranças religiosas do Candomblé.

Um dos homenageados, Pai Vicente, do Ilé Àse Oba Aganju, no Recife, expressou seu sentimento de gratidão e celebrou a abertura que a sua fé vem conquistando. "Com essa Caminhada, muitas coisas foram liberadas. Hoje o nosso Candomblé está com as portas mais abertas. Para mim é uma grande honra, uma grande glória de estar cumprindo a minha missão", declarou.

Pai Vicente, do Ilé Àse Oba Aganju, no Recife - Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Por sua vez, o Promotor de Justiça do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), o Dr Maxwell Anderson Vignoli, que também foi um dos homenageados desta edição, citou a importância da instituição na luta pelo respeito à liberdade religiosa. "O MPPE defende o respeito à liberdade religiosa. E hoje é muito importante que a gente entenda que o racismo religioso é necessário sem combatido. Ser reconhecido pela sociedade na qual eu presto serviço é excelente, realmente um momento de muita emoção", descreveu o promotor.

Promotor de Justiça do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), o Dr. Maxwell Anderson Vignoli - Rafael Melo/Folha de Pernambuco

