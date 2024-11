A- A+

ACIDENTE Recife: motociclista morre após colidir com carro, cair na BR-232 e ser atropelado por carreta Acidente aconteceu na alça de acesso da rodovia federal para o Ceasa

Um motociclista morreu na manhã desta terça-feira (8), no quilômetro 5 da BR-232, no bairro de Jardim São Paulo, Zona Oeste do Recife.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista colidiu com um carro que trafegava na rodovia e caiu na pista. Em seguida, ele foi atropelado por uma carreta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) disse ter sido acionado e que a vítima morreu no local.

O acidente aconteceu por volta das 8h30, na alça de acesso para o Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa), na BR-232.

A motorista do carro, acrescenta a PRF, não se feriu.

"Ela realizou o teste do bafômetro, e o resultado foi normal", afirmou a polícia.

Já o motorista da carreta não ficou no local para prestar socorro.

Instituto de Criminalística (IC) e Instituto de Medicina Legal (IML) foram acionados para a ocorrência.

