Recife: motorista de micro-ônibus é morto a tiros enquanto trabalhava na BR-101, no Ibura

O motorista de um micro-ônibus, de 41 anos, foi morto a tiros na noite dessa quinta-feira (3), enquanto trabalhava em uma linha complementar, no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife.

O caso aconteceu após o veículo, da linha 109 - Curcurana/Cajá, sair do Terminal do Cajá, em Jaboatão dos Guararapes, com destino ao Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana.

Dois homens armados que estavam no coletivo teriam mandado os passageiros descerem e fizeram o motorista, identificado como Daniel, desviar a rota.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o motorista foi encontrado morto dentro do veículo, com perfurações de arma de fogo, na BR-101, no bairro do Ibura.

A Polícia Militar, que foi acionada por meio do 19º BPM, realizou buscas na área, mas não localizou os suspeitos. Não há informações sobre a autoria e motivação do crime.



A prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, responsável pelo transporte complementar, lamentou o ocorrido e disse que está em contato com os familiares, com os quais se solidariza.



"O caso está sob investigação policial e a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes seguirá acompanhando as investigações", disse a gestão.

O homicídio consumado foi registrado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídio na Capital. Segundo a PCPE, as investigações seguem até a elucidação do crime.



