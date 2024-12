A- A+

PARALISAÇÃO Recife: protesto paralisa trânsito em cruzamento na Cruz Cabugá e na Agamenon Moradores atearam fogo em pneus, iniciando a paralisação na avenida Cruz Cabugá e chegando até a principal via do Recife

Um novo protesto paralisou o trânsito do Recife no fim da tarde desta segunda-feira (16).

Moradores do bairro de Santo Amaro, localizado na área central da capital pernambucana, atearam fogo em pneus por volta das 17h, iniciando a paralisação do tráfego no cruzamento entre a avenida Cruz Cabugá e a Av. Norte, chegando até a Agamenon Magalhães.

Na última sexta-feira (13), o local também foi alvo de protesto pelos moradores do bairro. A motivação seria a insatisfação da população com a possibilidade de construção de um conjunto habitacional no Campo do Barro, em Santo Amaro.

O local tem funcionado há 50 anos como um espaço de lazer para os moradores da área.

Mais informações em instantes.

Veja também

ORIENTE MÉDIO Líder sírio anuncia que grupos rebeldes serão 'dissolvidos' e combatentes 'integrados' ao exército