Recife: suspeito de abuso sexual infantil é preso após PF receber informações da polícia australiana

Um homem de 24 anos foi preso, nessa quinta-feira (15), no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, suspeito de abusar sexualmente de uma criança.



A prisão preventiva ocorreu durante a operação Infância Resgatada 8, realizada pela Polícia Federal em Pernambuco (PF/PE), com o objetivo de combater a possível prática de estupro de vulnerável.



O inquérito policial foi instaurado em julho de 2024, após recebimento e análise de informações repassadas à PF pela polícia australiana.

"Durante o trabalho investigativo, constatou-se que houve ao menos uma vítima, do sexo masculino, de abuso sexual infantil", disse a PF.

A ação, deflagrada pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Superintendência Regional no Estado, também busca reprimir a produção e divulgação de imagens com cenas de abuso sexual infantil.

Segundo a PF, no local, além do mandado de prisão preventivo, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão. Um notebook e um aparelho celular do suspeito foram apreendidos e serão periciados.



A depender dos resultados dos exames periciais, o investigado poderá responder pelos crimes de produção, divulgação e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil, além de estupro de vulnerável.



Somadas, as penas variam entre 16 a 33 anos de reclusão.

