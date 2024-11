A- A+

EVENTO REC'n'Play 2024: colunista da Folha de Pernambuco, Patricia Raposo debate o futuro do jornalismo Conversa sobre o tema faz parte da programação do evento que segue até o sábado (9)

Uso de inteligência artificial (IA), necessidade de empreender e como se adaptar as mudanças. Os desafios para o futuro do jornalismo foram tema de uma conversa realizada nesta sexta-feira (8) durante o REC'n'Play 2024. O debate contou com a participação da CEO e editora do Movimento Econômico e colunista da Folha de Pernambuco, Patricia Raposo.

Conduzida pela jornalista e fundadora da LeFil Company, Rosário de Pompéia, a conversa aconteceu no Lounge do Moinho Recife, localizado no Bairro do Recife.

Com experiência em diversos veículos de comunicação, Patricia trouxe detalhes sobre o desafio de empreender dentro do setor de comunicação.



A colunista da Folha de Pernambuco também destacou a necessidade da troca de experiências e diversidade dentro dos veículos de comunicação.

"Acho que precisamos da maior inclusão possível. Isso traz abordagens e visões diferentes e também dá mais alcance para o jornalismo. Isso inclui outras pessoas com diferentes formações. Com a maior necessidade de uso de tecnologia, esse processo é essencial", afirmou.

Para Patrícia, o uso da Inteligência Artificial também pode trazer vantagens para o setor, desde que a ferramenta seja utilizada da forma correta.

" A IA é realmente revolucionária. Mas, uma coisa que sempre digo é que, quanto mais conhecimento nós tivermos, inclusive para corrigir os erros [da inteligência artificial] maior será o avanço", completou.

Também participaram do debate a gerente de jornalismo da Globo Pernambuco, Angélica Tasso; o diretor-executivo do portal Poder 360, Mateus Netzel e a diretora comercial do Recife Ordinário, Monique Cabral.

