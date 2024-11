A- A+

Cultura Em palestra no REC'n'Play, Inês Coimbra inspira e defende diversidade como essência da inovação O CEO da Rede Muda Mundo, Fábio Silva, expressou o impacto positivo da presença da procuradora no festival

Na última quinta-feira (7), em meio ao dinamismo do festival REC'n'Play, a Casa Zero abriu espaço para a presença de Inês Coimbra, a primeira mulher negra a assumir o cargo de Procuradora Geral de São Paulo (PGE-SP). Em sua palestra, intitulada "A diversidade não é um favor", Inês revelou aos presentes um pouco de sua jornada de vida e carreira.

Pioneira na PGE, Inês foi reconduzida ao cargo pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). "Nossa atuação é eminentemente técnica, e ele procurava perfis técnicos. Eu não o conhecia, mas quando nos sentamos para conversar, discutimos profundamente o papel da procuradoria, as dificuldades e os projetos", relatou a procuradora.

Inês fez questão de conversar com o governador sobre equidade racial e de gênero. "Falei com ele sobre a importância de vocalizar essas questões nesses espaços", compartilhou.

Em palestra na Casa Zero, Inês destacou que a mudança real exige ação e que é preciso abrir portas para pessoas negras ocuparem cargos de liderança. "Se ampliarmos essa base, já vamos melhorar um pouco. Não vai haver uma mudança orgânica, não é algo que vai ‘se resolver sozinho’. Se não houver uma força para que a transformação aconteça, ela não vai acontecer", enfatizou.

O CEO da Rede Muda Mundo, Fábio Silva, expressou o impacto positivo da presença de Inês no festival.

"O que vimos hoje com a palestra de Inês Coimbra foi a reafirmação de que não existe inovação sem um olhar essencial para as pessoas. A trajetória de Inês é inspiradora e representa a mulher negra lutando e ocupando um espaço de poder fundamental. Uma mulher com vivências importantes e que trouxe uma reflexão profunda sobre inclusão e equidade. O convite foi feito de forma especial porque Inês Coimbra é um exemplo para todos. Sorte do governador de São Paulo ter uma mulher de caráter e fibra no seu quadro."

Após a palestra, Inês ainda gravou uma participação para o podcast Caminhos da Rede Muda Mundo, aprofundando a conversa sobre sua jornada e o impacto da diversidade no futuro. "A história de Inês Coimbra inspira e nos faz refletir sobre como podemos, juntos, construir uma sociedade mais justa e inclusiva", concluiu Fábio.

