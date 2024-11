A- A+

EDUCAÇÃO Rede Municipal de Olinda abre período de matrícula de novos alunos em dezembro A confirmação sai entre os dias 6 e 17 de janeiro do próximo ano, incluindo as renovações de alunos antigos e matrículas de estudantes novos feitas pela internet

A Rede Municipal de Ensino de Olinda, no Grande Recife, vai abrir, em dezembro, as inscrições para matrículas de alunos novos para o ano letivo de 2025.

Quem desejar matricular novos estudantes, deverá fazer a inscrição totalmente online, no portal oficial do município, entre os dias 2 e 27 de dezembro.



Já quem quiser renovar o vínculo de estudantes que já estão matriculados tem até o dia 31 de novembro. O processo é feito presencialmente na instituição de ensino do aluno.

A confirmação sai entre os dias 6 e 17 de janeiro do próximo ano, incluindo as renovações de alunos antigos e matrículas de estudantes novos feitas pela internet. Já os pedidos de transferência escolar, em andamento desde setembro, devem ser feitos diretamente na unidade de ensino atual do aluno.

É importante destacar que, após o dia 17 de janeiro de 2025, as vagas não confirmadas presencialmente serão disponibilizadas nas unidades de ensino para novos interessados.

Documentos necessários

No momento da matrícula ou confirmação, é preciso apresentar os seguintes documentos do estudante:

Certidão de nascimento ou casamento;

Histórico Escolar ou Declaração Provisória (validade de 60 dias);

Foto 3x4 atualizada;

Carteira de vacinação atualizada;

Comprovante de grupo sanguíneo;

RG e CPF do estudante ou responsável por menores de idade;

Número do NIS;

Cópia do Cartão do SUS;

Cópia do Cartão do Programa Auxílio Brasil (caso seja beneficiário);

Comprovante de residência (conta de luz, telefone, água ou declaração de moradia).

