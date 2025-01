A- A+

Mobilidade Requalificação da PE-001: Governo do Estado inicia obras entrecho da Praia do Forte, em Itamaracá A obra contemplará 4,9 quilômetros de extensão da PE-001, na Praia do Forte, do entroncamento com a PE-035, até o Forte Orange

Foram iniciadas nesta semana as obras de restauração de um importante trecho da PE-001, na Praia do Forte, na Ilha de Itamaracá. A requalificação está sendo realizada pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE).

A obra contemplará 4,9 quilômetros de extensão da PE-001, na Praia do Forte, do entroncamento com a PE-035, até o Forte Orange. Com investimento de R$ 18 milhões, a iniciativa vai beneficiar diretamente os moradores e turistas da Ilha.

Estão sendo executados os serviços de fresagem e, em seguida, serão realizadas a restauração da estrutura da via, pavimentação, instalação da nova drenagem e sinalização horizontal e vertical. O prazo previsto para conclusão é no segundo semestre deste ano.

Requalificação da PE-001

As intervenções na PE-001 fazem parte do PE na Estrada, programa que conta com maior investimento em infraestrutura rodoviária da história de Pernambuco, com aporte de R$ 5,1 bilhões e contempla mais de dois mil quilômetros de estradas em todas as regiões, do Litoral ao Sertão.

Governo do Estado inicia restauração da PE-001, na Praia do Forte, em Itamaracá. Foto: Divulgação/DER-PE.

A nova rodovia tem como objetivo melhorar a trafegabilidade na via, com mais conforto e segurança para motoristas e pedestres. A iniciativa surgiu através de uma reivindicação da população local. Executada pela atual gestão do Governo Estadual, a intervenção na PE-001, na Praia do Forte, visa atender à solicitação antiga, melhorar a qualidade de vida das pessoas e incrementar o turismo local.



Praia do Forte

De acordo com o secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, Diogo Bezerra, essa obra é um marco importante para a mobilidade e o desenvolvimento turístico de Itamaracá.

"A restauração até o Forte Orange representa o compromisso da governadora Raquel Lyra em melhorar a infraestrutura viária e proporcionar mais segurança e conforto para moradores e visitantes da Ilha. Além disso, esse investimento reflete a prioridade que estamos dando ao fortalecimento do turismo e à qualidade de vida da população local”, disse o secretário.

Para o diretor-presidente do DER-PE, Rivaldo Melo, iniciar as obras de restauração da PE-001, no Litoral Norte, vai impactar no turismo da região.

"Esta intervenção faz parte do programa PE na Estrada, que representa a maior ação de infraestrutura rodoviária da história de Pernambuco e estamos garantindo mais segurança e conforto para os moradores e turistas, além de impulsionar o desenvolvimento regional. Estamos comprometidos em melhorar a mobilidade e a qualidade de vida para todos os pernambucanos”, afirmou Rivaldo.

