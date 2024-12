A- A+

Ano Novo Réveillon 2025: confira a programação de Recife e Jaboatão e saiba como será queima de fogos Atrações como Nattan e Alok brindarão a chegada do ano novo, hoje, no Recife. Veja informações sobre Expresso Réveillon e saiba o que é permitido levar para praia

Chegou o último dia de 2024 e, com ele, as expectativas para a chegada de 2025. No Recife e nos municípios da Região Metropolitana, as festas da virada estão recheadas de atrações musicais que vão embalar a noite de Réveillon.

Na capital pernambucana, os três primeiros dias de show no principal polo da cidade, localizado na praia do Pina, na Zona Sul, reuniu milhares de pessoas. Uma mega estrutura de palco foi montada, fazendo referência às pontes, para receber de estilos variados, desde Roberto Carlos a Priscila Senna.

Hoje ocorre o último dia da Virada Recife 2025, o ponto alto da festa de Réveillon. Nattan, Alok, Almir Rouche, Juciê, Matheus Moraes e Patusco comandam a festa, a partir das 18h30.

Queima de fogos

A tradicional queima de fogos no Recife vai ter exibições nos polos Pina e Acaiaca. Cada uma com dez minutos de duração. Serão 15 toneladas de fogos, que serão acionados remotamente, via satélite, o que permitirá a sincronização das apresentações nos dois locais.

O show pirotécnico vai obedecer às legislações vigentes da cidade. Portanto, será sem estampido. Os artefatos serão disparados a partir de balsas, que estarão posicionadas a uma distância de mais de 500 metros da orla.

Os fogos serão instalados nos círculos de forma a cenografar uma flor de lótus, com a instalação de uma estrutura giratória de 360º, sequencial pivotante e helicoidal.

Expresso

Uma iniciativa da Prefeitura do Recife em parceria com o Grande Recife Consórcio de Transportes, o Expresso Réveillon tem como de partida os shoppings RioMar (estacionamento), Recife (na parada 1) e Tacaruna (estacionamento). Hoje, a primeira viagem ocorrerá às 18h e a última, às 6h de amanhã. O ônibus parte da avenida Herculano Bandeira na viagem da volta.

As tarifas custam R$ 15, e garantem a ida e a volta, mediante o uso de pulseira previamente entregue no embarque, na ida para o evento. Os pagamentos poderão ser realizados através de Pix, cartão de débito e cartão de crédito. Não haverá gratuidade ou abatimento tarifário.

Outros polos

A Virada Recife 2025 é uma festa descentralizada. Com isso, a cidade oferece mais três polos para proporcionar entretenimento e comodidade à população que deseja festejar a chegada do ano novo. Os palcos foram montados na Lagoa do Araçá, Ibura e Morro da Conceição.

Jaboatão dos Guararapes

Na Orla de Candeias, em Jaboatão, a festa também é garantida com diversas atrações musicais. Os shows começam às 19h, tendo atrações como Mano Walter e Claudia Leitte. Já no palco de Jaboatão Centro o destaque fica por conta de Priscila Senna.

Na virada do ano, shows pirotécnicos com 15 minutos de queima de fogos na orla de Candeias e dez minutos em Jaboatão Centro brindarão a chegada de 2025.

