HORA DA VIRADA Réveillon: saiba que cor usar na virada de acordo com o seu signo As cores têm um significado de acordo com a espiritualidade e a astrologia, pois estão associadas aos elementos que representam cada signo e os planetas

A passagem de ano é comemorada nesta terça-feira, 31 de dezembro. É uma ocasião que muitas pessoas aproveitam para expressar os seus desejos, pouco antes da chegada de 2025. Rituais, orações, e mantras são algumas das atividades frequentemente utilizadas para estabelecer os desejos e metas a alcançar nos próximos 12 meses.

Ao mesmo tempo, suas roupas também são utilizadas como forma de expressar o que desejam trazer para o próximo ano. As cores têm um significado de acordo com a espiritualidade e a astrologia, pois estão associadas aos elementos que representam cada signo e os planetas.

A seguir, a melhor cor para usar no Ano Novo para cada signo do Zodíaco.

Áries: vermelho

Essa cor primária é uma das mais utilizadas, pois é a primeira que vem à mente quando se pensa em um tom que se destaca. As pessoas de Áries poderão usá-lo para atrair paixão, força e energia para suas vidas neste novo ano. Da mesma forma, aumenta o romance e a autoestima.

Touro: chartreuse

Um dos principais desejos dos taurinos para este novo ano é a prosperidade econômica . Este signo do elemento terra busca encontrar tranquilidade e estabilidade em sua vida. Vêem no dinheiro, no profissionalismo e nos bens materiais uma forma de alcançar uma rotina orientada para o seu bem-estar e a fruição de pequenos prazeres. Esta cor será a opção indicada, pois é a mistura perfeita entre o verde, que simboliza esperança e abundância, e o amarelo, que é atribuído à energia e ao positivismo.

Gêmeos: dourado

É possível que 2024 tenha sido um ano difícil e um tanto instável em questões econômicas para os geminianos. Dessa forma, usar ouro no Ano Novo é uma ótima ferramenta para manifestar prosperidade e abundância financeira. Esta cor metálica simboliza riqueza, segurança, sucesso e esplendor.

Câncer: bege

Os nascidos sob este signo de Água têm grandes expectativas ao comemorar a chegada de 2025. Eles têm interesse em passar este dia com seus familiares e entes queridos, um encontro onde reinam o amor e a paz. É por isso que vestir-se com cores bege o ajudará a concentrar sua energia na serenidade e a desempenhar um papel mediador em caso de conflitos.

Leão: prata

Depois de um ano repleto de desafios, o signo do Leão se prepara para iniciar uma nova etapa na qual buscará atingir determinados objetivos. A prata ajudará seus entes queridos a se destacarem na multidão, uma das coisas que eles mais gostam. Da mesma forma, os ajudará a manter a clareza mental na tomada de decisões, sem deixar de lado o seu lado criativo e inovador.

Virgem: verde esmeralda

Os trânsitos retrógrados de Mercúrio durante 2024 causaram vários inconvenientes e instabilidade para este signo de Terra . Por isso usar este tom será a melhor ideia, pois serve para expressar esperança por um novo ano que se inicia, no qual você poderá virar a página e deixar para trás o que não lhe serve mais.

Libra: champanhe

O signo da balança costuma se vestir de branco para as festas de fim de ano. São clássicos, elegantes e cuidam da nossa aparência física. Porém, quem deseja inovar pode optar por uma alternativa mais original. Esse tom pode ser usado principalmente em tecidos que brilham, para dar-lhes maior destaque, sem perder o charme e a formalidade.

Escorpião: branco

Os escorpianos estão se preparando para um 2025 cheio de novas oportunidades e começos. O branco é uma ótima opção, pois transmite tranquilidade, paz e fé. Essa cor os ajuda a manter a mente clara e a não se concentrar em pensamentos intrusivos ou eventos negativos do ano que deixaram para trás.

Sagitário: coral

Este é um tom original que os sagitarianos vão adorar porque se refere ao seu elemento, o Fogo . A cor transmite boas energias , ajuda a prevenir o mau-olhado e é fonte de inspiração para novos projetos criativos . Sem dúvida, usar roupas desse tom conecta-se com um lado mais sensível, auditivo e artístico.

Capricórnio: rosa

Os capricornianos querem comemorar as festas de fim de ano com tranquilidade, com seus entes queridos e com um bom jantar. Na hora de se vestir, optam sempre por ser elegantes e evitar tons escuros nessas ocasiões. O rosa será um aliado , pois é um tom claro que os ajuda a parecerem estáveis e calmos , mas os conecta com seu lado mais romântico e sensível , algo necessário para enfrentar o Ano Novo.

Aquário: ciano

É uma cor semelhante ao turquesa ou azul claro, característica pelo seu tom vibrante e marcante. Os aquarianos poderão usar roupas deste tom marcante, pois sentirão que combina com seu espírito original, enérgico e independente. Da mesma forma, dá-lhes tranquilidade e tranquilidade para evitar que pensem muito nesta nova etapa.

Peixes: vermelho

Segundo a astrologia, Peixes será um dos principais protagonistas de 2025. É provável que muitos vivam transformações em sua área sentimental. Assim, usar roupas coloridas irá ajudá-lo a manifestar romance, segurança, amor próprio e comprometimento em sua vida.

