Festas Réveillon em Olinda celebra chegada de 2025 com queima de fogos e orquestras de frevo Antes da virada do ano, a partir das 20h, o evento contará com a circulação de Orquestras de Frevo na orla da cidade

O Réveillon em Olinda terá a tradicional queima de fogos em quatro pontos da cidade. Na Orla, serão dois pontos: na Ilha da Amizade, em frente à Praça Duque de Caxias; em Bairro Novo, em frente ao Colégio Dom, em Casa Caiada; o terceiro no Alto da Sé e o quarto no Alto da Conquista.

Antes da virada do ano, a partir das 20h, o evento contará com a circulação de Orquestras de Frevo na orla da cidade desfilando ao longo de 1 km do trecho interditado para o público festejar o ano novo com segurança e tranquilidade.

