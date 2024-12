A- A+

Jaboatão Réveillon do Jaboatão dos Guararapes terá mais dias de festa e grandes nomes da música De 28 a 31 de dezembro, as apresentações serão realizadas na orla de Candeias

Está chegando a hora da grande virada e a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes está preparando tudo para a celebração, que começa neste sábado (28). Pela primeira vez, o município terá quatro dias de festa, além do evento de Ação de Graças, logo no primeiro dia de 2025. Será praticamente uma semana de atrações musicais para todas as idades e gostos.

De 28 a 31 de dezembro, as apresentações serão realizadas na orla de Candeias. Ainda no último dia do ano, paralela à programação na orla, Jaboatão Centro também contará com um polo de Réveillon, no estacionamento da Casa da Cultura. A Prefeitura do Jaboatão montou um esquema de segurança em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, além de uma série de serviços, como limpeza, trânsito, saúde e fiscalização.

O dia 28 será de celebração católica. O DJ Roony Moura abre a programação, a partir das 17h, com um repertório cristão. Depois, os fieis irão participar do momento de reflexão e emoção, com a Santa Missa. Ainda no clima de fé e esperança, o Padre Damião Silva apresentará suas canções.

Encerrando a noite, será a vez de Roberto Cruz com a participação especial dos Filhos de Maria, grupo composto pelos artistas Dudu do Acordeon, Almir Rouche, Nádia Maia e Andrezza Formiga. Neste evento, serão disponibilizadas mil cadeiras para o público. A ocupação será por ordem de chegada. Para as pessoas com deficiência e autismo, haverá o espaço acessível, com capacidade para 60 pessoas, incluindo os acompanhantes, respeitando as recomendações e regras estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros.

No domingo (29), a partir das 17h, será a vez da criançada se divertir à vontade com a Banda Alegria de Brincar e a Barca Maluka. Também haverá brinquedos infláveis e a presença de recreadores, tornando a data ainda mais divertida.

O Grupo Sem Razão sobe ao palco no dia 30, iniciando a festa às 18h. A noite ainda terá Sambagagem, Alan Carlos e Clara Sobral. O romance vai tomar conta do palco com o pagode de Dilsinho e o piseiro de Vitor Fernandes promete alegrar o público, encerrando a terceira noite de evento.

No último dia do ano, na orla de Candeias, a festa começa às 19h, sob o comando da Orquestra 90 graus e convidados: Jeanny Cris, Fabinha Nunes, Grupo Samba Que Eu Gosto, Rafa Pesadão e a Companhia de Dança Valdeck Farias. Em seguida, a dança continua, mas desta vez ao ritmo do Forró do Loirão. Depois, Mano Walter promete um show animado. Em seguida, o DJ 7K animará o público com suas batidas. E nas primeiras horas de 2025, a cantora Claudia Leitte vai tirar o público do chão com o seu repertório.

Ainda no dia 31, no polo de Jaboatão Centro, às 19h, Tio Bruninho começa a festa. Em seguida, terá a Orquestra Evocações e convidados: Alisson Príncipe, Rucca e banda, Antônio Alberto, Condinho, Léo Hall. Rogério Som animará todo o público e a cantora Priscila Senna encerrará a programação, com músicas que marcam o brega pernambucano.

Dia de Ação de Graças

O Dia de Ação de Graças, evento que faz parte do calendário do Jaboatão dos Guararapes, começará às 18h30, no Parque da Cidade, em Prazeres. Com muita fé, Matuto de Jesus, Pedro Paulo, Emerson Augusto e a dupla João Lucas e Gabriel entoarão suas canções. A Banda Morada e o cantor Thalles Roberto encerrarão as celebrações do primeiro dia de 2025.

