Natal: Jaboatão dos Guararapes encerra programação com missa campal e atrações musicais

Jaboatão dos Guararapes encerrou a programação de Natal nessa segunda-feira (23), com celebração na Praça do Rosário, em Jaboatão Centro.

Centenas de fiéis se reuniram no local para assistir à missa campal presidida pelo Monsenhor Josivaldo José Bezerra, Bispo auxiliar Eleito da Arquidiocese de Olinda e Recife. Em seguida, para finalizar o encontro, o Padre João Carlos trouxe ao palco um repertório carregado de fé, esperança e alegria.

“Nosso ciclo natalino começou no dia 1º de dezembro e foi até hoje, dia 23. A participação massiva da população jaboatonense mostra a importância de promovermos esses momentos de fé, esperança e agradecimento. E agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui”, afirmou o prefeito Mano Medeiros.

Natal de Jaboatão dos Guararapes. - Foto: Chico Bezerra/PMJG

O Padre Rogério Silva, Vigário Episcopal do Vicariato do Jaboatão Centro, participou da celebração, junto a outros membros da Igreja. Também estavam no palco o Padre Wellington, Padre Caio Duarte, Padre Antônio Pereira, Padre Iran Jr, Frei Cassiano Rodrigues, Padre Giovanni Everton e Padre Herison Leandro.

O momento contou ainda com dois intérpretes de Libras e um camarote de acessibilidade disponibilizados pela Prefeitura do Jaboatão. No local, havia também uma equipe de apoio para auxiliar no que fosse necessário.

Ainda durante a noite, o cantor lírico jaboatonense Otávio Lira se apresentou para o público. Minutos depois foi a vez do Padre João Carlos comandar a música. A todo vapor com a banda, o cantor, compositor e radialista iniciou com "Ele está para chegar", "Fé" e "Luz Divina", três clássicos do cantor e compositor Roberto Carlos.

