AGENDA CULTURAL O que fazer no último fim de semana do ano no Recife? Tem pré-réveillon no Paço e batucada em Olinda Do frevo ao maracatu, passando pelo brega e pelo indie, antes da virada são diversas as opções; confira

Eis que o derradeiro fim de semana de festas e afins no Recife chegou, e para fechar o ciclo de shows, teatros e outro tanto de entretenimento que este 2024 entregou, vamos de baladinhas pré-réveillon?

Que tal também as festinhas em clima de despedida, com o "Último Bailinho do Ano" e a "Última Confra do Ano" entre elas?



E se vai rolar energia embalada por ritmos diversos para receber o novo ano na vibe? Bora de réveillon no Litoral Sul?



Claro que a programação dos cinemas não vai deixar os apaixonados pela Sétima Arte de fora destes dias de despedida do ano que tá quase indo, mas enquanto não vai...

Bora aproveitar mais um bocadinho?



SHOWS E EVENTOS

Pré-Réveillon do Paço

Com Maestro Spok, Caboclinho 7 Flexas do Recife e Maracatu Estrela Brilhante

Quando: Sexta-feira (27), às 19h

Onde: em frente ao Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

Pré-Réveillon Manhattan

Com Banda Manhattan, Weudes e Garçons Cantores

Quando: Sexta-feira (27), a partir das 18h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 80 via Sympla

Informações: (81) 9 8888-4818 // (81) 3325-3372 // @manhattancafetheatro

Bixiga 35

Com Orquestra Backstage

Quando: Sexta-feira (27), a partir das 21h

Onde: Bixiga 35 - Rua do Bom Jesus, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @bixiga35

Festa Voraz - Edição Recife

Com DJ's Bres e Infra Vermelho

Quando: Sexta-feira (27), a partir das 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @estelita.recife

A Última Confra do Ano

Com Bob Tayson, em tributo a Charlie Brown Jr.

Quando: Sexta-feira (27), a partir das 21h

Onde: Downtow ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Aflitos

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @downtownpubzn

Último Bailinho do Ano

Com Kelvis Duran, Márcia Santos e Walter Ventura

Quando: Sexta-feira (27), a partir das 20h

Onde: Mini Mundo Comedoria e Boteco - Rua Bezerros, 1918, Janga, Paulista

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @minimundoboteco

Bixiga 35

Com Família Chumbago e Orquestra Backstage

Quando: Sexta-feira (27), a partir das 18h

Onde: Bixiga 35 - Rua do Bom Jesus, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @bixiga35

Último Brega do Ano - Pré Réveillon

Com Shevchenko, MC CH da Zo, DJ Val e Feh Moura

Quando: Sábado (28), a partir das 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Revival Indie - Última do Ano

Com clássicos do indie

Quando: Sábado (28), a partir das 22h

Onde: Iraq - Rua do Sossego, 179, Santo Amaro

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @casadeevandro



Pré-Réveillon Downtown

Com as bandas Mc Fly & Overland

Quando: Sábado (28), a partir das 21h

Onde: Downtown ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Aflitos

Ingresos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @downtownpubzn



Réveillon dos Ansiosos

Com DJ's Maca, Ale e Thommaz + pole dance com Alexandra Valença (Pista NY) e Dj's Gabriel Moura, Josafá e Wild (Pista Brasil)

Quando: Sábado (28), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Soledade

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @clubmetropole

Arrastão Patusco

Quando: Domingo (29), a partir das 15h

Onde: Praça do Carmo (em frente à Focca) - Rua do Bonfim, 47, Carmo, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @bateriapatuscooficial

Celebration Show

Com B. Carter/Destiny's Childs, Lukkas Henrique, Soy Rebelde (Tributo), Sophie, Luíza Minak (cover da Nicki Minaj)

Quando: Terça-feira (31),

Onde: Pop House Bar - Av. Manoel Borba, 786, Soledade

Ingressos a partir de R$ 10

Informações: @pophousebar

Réveillon Rock and Ribs

Com Banda Malakoff, Cadillac 87 e Banda Bob Tayson

Quando: Terça-feira (31), a partir das 22h

Onde: Rock & Ribs - Marco Zero (Bairro do Recife)

Ingressos a partir de R$ 270 via Sympla

Informações: (81) 3031-2233

Reveião Golarrolê

Com os DJ's Clementaum b2b Idlibra, Cabra Guaraná, Frimes, Allana Marques, Vands, Tara Crew e Iury Andrew

Quando: Terça-feira (31), a partir das 22h

Onde: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa, 5, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 260 via Sympla

Informações: @golarrole

Réveillon Maracaípe

Com Silva, Otto, Sedutora, Sambarrasta

Quando: Terça-feira (31), a partir das 21h

Onde: Praia de Maracaípe (Ipojuca)

Ingressos a partir de R$ 450 no site Bilheteria Digital

Informações: @reveillonmaracaipe

Réveillon Amoré 25



Sexta-feira (27): Jorge & Mateus, Rodrix e Ariel B (Moreá Beach Club) e Pedro Sampaio, Léo Santana e Pontifexx (Benção)

Sábado (28): Ludmilla, Felipe Mar e Luísa Viscardi (Numanice)

Domingo (29): Vintage Culture, Bruno Be e Dozie (Memories

Segunda-feira (30): Luan Santana, Vou ZUar e Kelner (Moreá Beach Club) e Nattan, É O Tchan e Locos (Borogodó)

Onde: Praia de Maracaípe (Ipojuca)

Ingressos a partir de R$

Informações: @reveillon.amore

Réveillon Recife Marina 2025

Com Gipsy Kings, Maestro Spok, Letícia Bastos e G.R.E.S. Estação Primeira de Mangueira

Quando: Terça-feira (31)

Onde: Complexo Porto Novo Recife (Novotel)

Ingressos a partir de R$ 850 no site Recife Ingressos

Informações: (81) 3788-2788// @reveillonrecifemarina

TEATRO

Farofa do Natal

By Sayuri Heiwa!

Quando: Sábado (28), às 21h

Onde: Villa Madá - Rua Itapecerica, 125, Madalena

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 9 9676-4811



Show da Retrospectiva - Stand Up Comedy

Quando: Domingo (29), às 20h

Onde: Manguetown Comedy - Av. Conselheiro Aguiar, 4880, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 12,50 via Sympla

Informações: @manguetowncomedy

Natal dos Bombons, com Papau Noel e Palhaço Chocolate

Quando: Domingo (29), às 10h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 2129-5961



CINEMA



"O Auto da Compadecida 2"

SINOPSE: Depois de 20 anos desaparecido, João Grilo retorna à pequena Taperoá para se juntar ao seu velho companheiro Chicó. Acontece que agora ele é recebido como uma celebridade na cidade. Afinal, reza a lenda que havia sido morto por bala de espingarda e ressuscitado após um julgamento que tinha o Diabo como acusador, Nossa Senhora como defensora e o próprio Jesus Cristo como juiz. Direção: Flávia Lacerda e Guel Arraes

"Sonic 3"

SINOPSE: Sonic, Knuckles e Tails se reúnem contra um poderoso adversário, Shadow, um vilão misterioso com poderes diferentes de tudo o que já enfrentaram antes. Com suas habilidades excepcionais, a Equipe Sonic vai buscar uma aliança improvável na esperança de deter Shadow e proteger o planeta. Direção: Jeff Fowler

"Cabra Marcado para Morrer"

SINOPSE: Em 1962, João Pedro Teixeira, líder da liga camponesa de Sapé, na Paraíba, é assassinado por ordem de latifundiários. Um filme sobre sua vida começa a ser rodado em 1964, com a reconstituição ficcional da ação política que levou ao assassinato e direção de Eduardo Coutinho. As filmagens são interrompidas pelo golpe militar de 1964. Direção: Eduardo Coutinho

