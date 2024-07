A- A+

Rio Grande do Sul Rio Grande do sul inaugura primeira "cidade provisória" para 630 pessoas Quem perdeu a casa nas enchentes do Rio Grande do Sul e estava em ginásios ou igrejas, começou a se transferir para o local, onde vão ficar até que moradias definitivas sejam entregues

Um abrigo com 630 vagas foi inaugurado nesta quinta-feira, 4, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, e começou a receber pessoas que perderam suas casas durante as enchentes de maio.



- Construído pelo governo do Estado em parceria com diversas entidades, o Centro Humanitário de Acolhimento Recomeço será administrado pela Organização Internacional para as Migrações, das Nações Unidas, e vai servir como moradia provisória dessas pessoas, enquanto aguardam as casas definitivas anunciadas pelo governo federal.

A prefeitura de Canoas selecionou os ocupantes desse abrigo, que já começaram a se mudar. Até o dia 15, o abrigo deve estar completo.



A iniciativa faz parte do Plano Rio Grande, que atua em três eixos de enfrentamento aos efeitos das enchentes: ações emergenciais, ações de reconstrução e planos para o futuro.



"Queremos casas definitivas para essas pessoas, mas, até lá, é preciso garantir cuidado, carinho e atenção", afirmou o governador Eduardo Leite (PSDB). "Estamos buscando dar dignidade e estrutura para que essas pessoas estejam em melhores condições, embora ainda não seja o ideal, é mais um passo", disse.



Antes de se transferir para esse abrigo, as pessoas estavam em espaços como galpões de Centros de Tradições Gaúchas, ginásios esportivos e salões paroquiais, locais inadequados mesmo para moradia provisória, segundo o governador.



"Estamos propiciando agora uma estrutura qualificada, bem-organizada e com equipes técnicas contratadas para dar suporte às famílias por um período, até que sejam construídas as casas definitivas", disse Leite.



O projeto contempla não só a estrutura física, mas serviços básicos de saúde e de assistência social, encaminhamento profissional, atividades formativas, alimentação e segurança 24 horas.

As crianças receberão apoio psicológico e acompanhamento por psicopedagogos e pediatras especializados em desenvolvimento infantil.



Além disso, as casas modulares permitirão mais privacidade às famílias, garantindo sua individualidade. Cerca de 150 pessoas vão trabalhar no abrigo.

