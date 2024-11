Quatro ônibus e um caminhão são sequestrados e usados como barricadas por traficantes no Rio

A- A+

Quatro ônibus e um caminhão foram sequestrados por bandidos e usados como barricadas, nesta sexta-feira, nas proximidades do Complexo da Pedreira, entre Costa Barros e Barros Filho, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, a ação teria sido ordenada por traficantes em represália a uma operação de PMs do 41ºBPM (Irajá) no conjunto de comunidades.

Os veículos foram atravessados nas pistas da Estrada de Botafogo e da Avenida Pastor Martin Luther King, mas segundo a PM todos já foram retirados e liberados. Até o momento, não há registro de prisões ou de apreensões.

A Rio-Ônibus, sindicato responsável pelos coletivos que exploram linhas municipais, confirmou que dois veículos da linha 778 (Pavuna x Cascadura) foram sequestrados e utilizados como barricadas, em Costa Barros. Segundo o sindicato, no período de um ano, 136 ônibus foram sequestrados no Rio.

Os outros dois coletivos sequestrados faziam linhas intermunicipais, segundo o RJTV.

Abaixo, a íntegra da nota enviada pela Polícia Militar:

"Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar Informa que, nesta sexta-feira (29/11), policiais militares do 41ºBPM realizam operação no Complexo da Pedreira. A ação tem como principais objetivos coibir os roubos de carga e veículos, evitar disputas territoriais entre grupos rivais na região e cumprimento de mandados de prisão. Até o momento, não há registro de prisão ou apreensão.

Em represália à operação, criminosos atravessaram três ônibus e um caminhão, e atearam fogo em pontos distintos da Estrada de Botafogo e da Av.Pastor Martin Luther King Junior. Os policiais retiraram os veículos das vias, liberando o trânsito. Ocorrência em andamento. "

Veja também

MEIO AMBIENTE Estudo conclui que 350 elefantes morreram por envenenamento associado às mudanças climáticas