Rivaldo rebate Neymar sobre possível substituição no penta de 2002: "Isso não aconteceria"

Uma recente declaração de Neymar gerou controvérsia no futebol, especialmente entre os ex-jogadores da seleção brasileira. Durante uma conversa no podcast de Romário, Neymar sugeriu que poderia atuar na vaga de Rivaldo no time campeão de 2002, formando um trio ofensivo com Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho.

Neste sábado, Rivaldo usou suas redes sociais para rebater as palavras de Neymar. Embora tenha demonstrado respeito pelo talento do atacante do Al-Hilal, Rivaldo foi categórico ao afirmar que a substituição não aconteceria.

"Ouvi o Neymar dizer que, no auge dele, poderia ter jogado no meu lugar na Copa do Mundo de 2002. Sinceramente, reconheço o talento e a qualidade dele, e até acredito que teria condições de estar naquela seleção, mas jogar no meu lugar seria outra história", comentou Rivaldo.

O ex-jogador detalhou os motivos de sua convicção, enfatizando o foco e a determinação que o levaram ao título mundial. "Naquela época, eu estava tão focado, determinado e faminto por conquistar o título mundial que ninguém, por melhor que fosse no auge da carreira, conseguiria tirar minha posição", afirmou Rivaldo. "Digo isso com muito amor e respeito, mas também com a confiança de quem viveu aquele momento e sabe o quanto lutou para ser campeão do mundo".

A declaração de Neymar também incluiu outras especulações sobre sua possível participação nas conquistas de 1970 e 1994. Sobre o Mundial de 1970, Neymar sugeriu que substituiria Tostão ao lado de Pelé e Jairzinho, enquanto no de 1994, se colocaria na vaga de Dunga, formando dupla com Romário e Bebeto.

