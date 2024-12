A- A+

FUTEBOL Kluivert, Rivaldo, Quaresma: Jogo das Estrelas de Zico terá craques internacionais Evento acontecerá no Maracanã no próximo dia 28, e já tem 31 nomes confirmados

O Jogo das Estrelas do Zico deste ano, em que o evento chega à sua 20ª edição, recebeu a adição de outro nome de peso: o ex-jogador Patrick Kluivert. Nesta quinta-feira, Junior Coimbra, filho do maior ídolo da História do Flamengo, anunciou que o holandês estará presente no Maracanã, no próximo dia 28.

Além de Kluivert, o tradicional amistoso de fim de ano terá outros nomes famosos no futebol internacional, como os também ex-jogadores Rivaldo e Ricardo Quaresma, anunciados um pouco antes.

Michel Salgado, ex-jogador espanhol que marcou época no Real Madrid, é mais uma atração especial, assim como Adriano Imperador, que, inclusive, fez o seu jogo de despedida da carreira no último fim de semana, também no Maracanã.





A lista chegou a 31 nomes e pode crescer mais nos próximos dias. Também há nomes que estão em atividade, como Marlon Freitas, volante do Botafogo, Claudinho, meia do Zenit, e Yannick Bolasie, que disputou o último Brasileirão pelo Criciúma.

Nomes confirmados no Jogo das Estrelas do Zico 2024:

Zico

Adriano

Aldair

Athirson

Claudinho

Denílson

Djalminha

Gamarra

Grafite

Júnior

Júlio César

Kevin Kurányi

Marlon Freitas

Michel Salgado

Mozer

Patrick Kluivert

Paulo Nunes

Petkovic

Ramires

Renato Gaúcho

Ricardo Quaresma

Rivaldo

Rodrigo Caio

Ronaldo Angelim

Sávio

Sorín

Thiago Neves

Toró

Yannick Bolasie

Zé Roberto (ex-Flamengo)

Zé Roberto (ex-Palmeiras)

