Lewandowski, Kane e Haaland: relembre os maiores artilheiros das principais ligas em 2024

O ano de 2024 está se encerrando, mas 2025 ainda será de muito futebol. Com a temporada europeia ainda em andamento, o calendário se encerrou para as competições sul-americanas. Por isso, o Globo elencou os maiores artilheiros das top-5 ligas europeias até o momento.

O maior goleador até então é o polonês Robert Lewandowski, do Barcelona. Ele tem 16 gols em 17 partidas do campeonato espanhol e é artilheiro isolado da competição e ajuda o time catalão a liderar a La Liga. Aos 36 anos, ele soma 23 gols em 22 jogos nesta temporada em todas as competições.







Na sequência, o inglês Harry Kane, do Bayern de Munique, já marcou 14 gols em 12 jogos disputados na Bundesliga neste ano. A equipe lidera o campeonato alemão com 33 pontos.

Erling Haaland, do Manchester City, é o terceiro da lista. Mesmo com o time em má fase, tendo sofrido oito derrotas nos últimos onze jogos, o norueguês aparece com 13 gols em 16 partidas e lidera o ranking de gols da Premier League.

Na Itália, a liderança é de Mateo Retegui, atacante da Atalanta. Aos 25 anos, ele tem 12 gols em 16 partidas disputadas. Fechando o top 5 está o canadense Jonathan David, jogador do Lille, da França. Ele balançou as redes 11 vezes em 15 jogos.

No entanto, esses cinco jogadores não são os maiores goleadores no mundo. O líder entre todas as ligas é Tomoyuki Doi, centroavante do Geylang, que disputa a S-Legue, de Singapura. Em 20 jogos, o atleta tem 33 gols marcados. Na segunda posição, aparece um brasileiro: Bérgson, do Johor DT. Ele soma 19 gols em 13 confrontos na Super Liga da Malásia.

