Roda-gigante pega fogo durante festival de música na Alemanha e deixa mais de 20 pessoas feridas

Mais de 20 pessoas ficaram feridas na noite de sábado após uma roda-gigante pegar fogo durante um festival de música perto da cidade alemã de Leipzig, disse um porta-voz da polícia à AFP.

O agente afirmou que quatro pessoas foram queimadas, uma se feriu em uma queda e outras 18 pessoas sofreram inalação de fumaça.

Membros da força policial e bombeiros que estavam respondendo ao incidente também ficaram feridos, acrescentou.

O incêndio começou pouco depois das 21h (horário local) em duas cabines no Highfield Festival e foi rapidamente controlado. Fotos publicadas pela imprensa alemã mostraram chamas engolfando as cabines da roda-gigante, com uma espessa fumaça preta pairando sobre a atração.

Helicópteros e equipes de bombeiros responderam rapidamente e todos os feridos foram transportados para um hospital próximo, disse o porta-voz.

O Highfield Festival, que se autodenomina o maior festival de rock independente, atrai milhares de visitantes todos os verões para as margens do lago artificial Stormthaler, nos arredores de Leipzig.

A programação deste ano incluiu Macklemore, The Kooks, Flogging Molly e Rise Against.

O rapper alemão Ski Aggu se apresentava no momento em que ocorreu o acidente.

Em uma publicação nas redes sociais horas depois, citada pela rede americana CNN, ele disse que ficou "consternado e chocado" com o que ocorreu.

O rapper afirmou ainda que disseram a ele para não "cancelar o show em nenhuma circunstância", mas sim para manter o diálogo com o público e evitar um ataque de pânico em massa.

