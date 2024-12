A- A+

Notícias Rolha com a velocidade de 80 km por hora: como abrir a garrafa de champagne sem riscos de acidentes Com a pressão três vezes maior do que um pneu de carro, as rolhas de garrafas podem atingir o olho de alguém mais rápido do que um piscar de olhos

Com a pressão três vezes maior do que um pneu de carro, as rolhas de garrafas de espumante ou de vinho podem disparar a 80 km/h e atingir o olho de alguém mais rápido do que um piscar de olhos — demorando apenas 0,05 segundos desde a abertura até o rosto da vítima, o que pode causar sérios problemas oculares, incluindo a cegueira.

Os médicos sugerem que as garrafas devem vir com tampas de rosca para evitar o risco de lesões oculares e que os rótulos da bebida venham sinalizados com advertências de precaução. Outra recomendação médica é que as bebidas sejam abertas apontando para um ângulo de 45° na direção oposta que as pessoas estão.

Especialistas do Departamento de Oftalmologia da Universidade de Cambridge dizem que o alerta pode parecer excessivamente cauteloso, mas as lesões oculares causadas pela cortiça são uma ameaça substancial à saúde ocular. Mais de um quarto das pessoas que sofrem de problemas como descolamento de retina e deslocamento do cristalino ficam legalmente cegos.

Um estudo publicado em 2005 descobriu que as rolhas de garrafas de champanhe foram responsáveis por 20% das lesões oculares relacionadas com tampas de garrafas nos EUA e 71% na Hungria.

Embora a visão de muitas pessoas tenha melhorado, o estudo concluiu que, em 26% dos casos relacionados com bebidas pressurizadas, as pessoas permaneceram legalmente cegas.

Isso encontrou lesões incluindo sangramento, luxação do cristalino e formação traumática de catarata. As complicações incluíram problemas de movimento da pupila, separação da íris, degeneração macular – uma condição degenerativa que afeta a retina e glaucoma.

O astro do reality Love Island, Theo Campbell, perdeu a visão do olho direito depois que uma rolha de garrafa se chocou contra seu rosto durante suas férias em Ibiza, em 2019. Campbell ainda foi submetido a duas cirurgias.

Outro caso foi do ciclista Biniam Girmay que abriu uma garrafa de prosecco no pódio dos vencedores para comemorar sua vitória no Giro d'Italia no ano passado e a tampa atingiu seu olho, obrigando-o a desistir da fase seguinte da competição.

Segundo os especialistas, algumas dicas para evitar lesões durante os brindes, seguindo orientação da Academia Americana de Oftalmologia, inclui resfriar a garrafa antes de abri-la para reduzir a pressão e a velocidade da rolha e neutralizar a força de movimento ascendente da rolha pressionando-a para baixo.

Veja também

EUA Trump apoia candidatura de Mike Johnson para presidência da Câmara dos Representantes