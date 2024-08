A- A+

FÉ Romaria da Primavera reúne fiéis no Santuário da Mãe Rainha de Olinda Programação inclui procissão, missa e bênção do Santíssimo

Fiéis de toda a Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR) irão peregrinar no próximo domingo (1º) na 11ª edição da Romaria da Primavera.

Os devotos se encontrarão no Santuário da Mãe Rainha de Olinda, no bairro de Ouro Preto.

O momento de fé é dedicado especialmente às famílias que recebem a visita da imagem da Mãe Peregrina de Schoenstatt, símbolo do movimento.

Leia também • Arquidiocese de Olinda e Recife celebra missa em memória aos 25 anos de morte de dom Helder Câmara

A programação da Romaria da Primavera será aberta com procissão que tem concentração às 7h e saída marcada para 7h30 da Capela Aparecida, localizada na rua Ana Moreira Lins Calda.

O trajeto segue pelo centro comercial de Ouro Preto e termina no Santuário da Mãe Rainha, na rua José Dias Raposo.

Em seguida, às 9h, começará a missa campal em frente ao Santuário, que será finalizada com a bênção do Santíssimo.

"Esta Romaria quer ser uma manifestação viva de nossa fé e uma oportunidade para juntos louvar e agradecer a Deus por tudo o que recebemos dele por intermédio de Maria", afirmou a assessora da campanha da Mãe Peregrina, irmã Jéssica Maria Gassen.

Ao longo do mês de setembro, outras romarias serão recebidas pelo Santuário. No próximo sábado (7), por exemplo, será a vez da 1ª Romaria Arquidiocesana do Terço dos Homens.

Veja também

guerra Militares israelenses lançam ataque aéreo contra comboio de ajuda humanitária em Gaza