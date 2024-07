A- A+

Cinco criminosos membros de uma quadrilha especializada em roubo de cargas foram presos em operação conjunta entre a Polícia Civil de Pernambuco e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), nessa terça-feira (9).

Segundo as primeiras informações da Polícia Civil, um deles morreu em uma troca de tiros durante a operação. A corporação afirmou que o tiroteio foi "decorrente de resposta legal à injusta agressão".

Os policiais receberam relatos de que o grupo usava um veículo para abordar motoristas de caminhões na BR-232, nas proximidades dos municípios de Pombos, no Agreste do Estado, ou Moreno, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Eles roubavam as cargas dos caminhões, principalmente carnes, aves e embutidos, e ainda faziam os motoristas reféns durante as ações criminosas.

"Os acusados restringiam a liberdade dos motoristas, mantendo-os reféns até a total subtração da carga para um galpão e, depois, eram liberados", explicou a Polícia Civil, que atuou na operação com o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri).

As investigações feitas culminaram na abordagem ao grupo, na terça-feira, em um galpão localizado em Comportas, em Jaboatão dos Guararapes, também na RMR.

Como a abordagem aconteceu logo após uma investida criminosa do grupo, as prisões foram feitas em flagrante. Entre os cinco presos, acrescenta a Polícia Civil, estavam quatro homens e uma mulher.

Os presos foram autuados por uma série de crimes, segundo a polícia:

- associação criminosa armada;

- tentativa de homicídio praticado contra agentes de segurança pública;

- porte ilegal de arma de fogo;

- roubo circunstanciado com restrição de liberdade da vítima com emprego de arma de fogo em concurso de pessoas e resistência.

No momento da apreensão, foram apreendidos pelas polícias:

- um caminhão com câmara fria contendo várias caixas de queijos e derivados;

- três veículos;

- uma pistola da marca Taurus cal. .40;

- um revólver calibre 38; e

- quatro jammer (bloqueadores de sinais).

"A Polícia Civil informa ainda que o inquérito policial segue em curso até sua conclusão pela Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos de Cargas", afirmou a corporação.

Os acusados, finaliza a polícia, serão encaminhados para audiência de custódia, onde ficarão à disposição da Justiça.

O corpo do criminoso que morreu na troca de tiros foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

