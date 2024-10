A- A+

Recife Após revitalização, R.U.A dos Amores será entregue à população neste sábado (26) A via foi restaurada com o objetivo de voltar a ser uma experiência de turismo e lazer aos visitantes

Após uma revitalização, a R.U.A dos Amores, trecho que compreende aa Avenida Barbosa Lima entre a Rua do Apolo e a Avenida Cais do Apolo, no Bairro do Recife, área central da cidade, será entregue à população e turistas neste sábado (26).

O evento de abertura acontece a partir das 16h e contará com apresentações culturais e artísticas.

A via foi restaurada a partir de uma iniciativa do Boticário, em parceria com a Prefeitura do Recife, com o objetivo de voltar a ser uma experiência de turismo e lazer aos visitantes, valorizando a arte, a cultura e a ocupação dos espaços públicos.

A iniciativa exalta a cultura e as belezas de Pernambuco, a partir dos murais com artes de origem local.

Nesta segunda edição do projeto, o artista Manoel Quitério foi convidado para fazer a curadoria de artistas locais que emolduraram a R.U.A dos Amores.

“Me senti honrado pela confiança e parceria para a segunda edição desse projeto. Me traz muito otimismo ver o Boticário apoiar e ajudar a arte urbana a alcançar patamares merecidos e espaços de destaque, ao lado de artistas respeitados, diversos e potentes da nossa comunidade”, conta Manoel.

Adelson Boris, Alexsandra (Dinha) Ribeiro, Romulo Jackson, Glauber Arbos, Sarah Nazareth, Jade Matos e o Coletivo Aurora de Estrelas são os nomes por trás dos painéis.

Segundo a diretora de Marketing Regional do Boticário, Jacqueline Tobaru, além de exaltar a beleza de Pernambuco, a R.U.A dos amores simboliza o amor.

“É uma enorme alegria poder anunciar que adotamos novamente a R.U.A dos amores, revitalizar esse local, que transborda amor por meio da arte”, diz.

Para além do passeio pelo local, a R.U.A dos amores também poderá ser conhecida e visitada através de um walking tour, narrado pelo recifense Caio Braz.

São 4 episódios que apresentam e contextualizam o ouvinte sobre a via e seus arredores, incluindo outros pontos turísticos do Bairro do Recife. O conteúdo estará disponível no spotify oficial do Boticário, a partir de 26 de outubro.



“Contar sobre um espaço repleto de expressões artísticas, ocupando um espaço público, no Centro Histórico, é dar vida ao que temos de mais bonito", conta Caio Braz.

Após a abertura do espaço, a Prefeitura do Recife, através do Recentro, prevê incluir a R.U.A dos Amores no calendário de atividades da região.

“O lugar tem muito potencial, era o que buscávamos para aquela via. Demos o pontapé inicial e agora vamos deixar o recifense ser protagonista desta história, fazendo da r.u.a dos amores a sua rua”, afirma a chefe do Escritório de Gestão do Centro do Recife, Ana Paula Vilaça,

Serviço

Inauguração da .R.U.A dos amores

Sábado, 26 de outubro de 2024

Horário: 16h

Endereço: r.u.a dos amores (entre a Rua do Apolo e a Avenida Cais do Apolo - Recife Antigo)



Veja também

STF Réu por assassinato de Marielle, Rivaldo elogia atuação de vereadora e nega participação no crime