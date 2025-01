Rui Costa diz que decisão de Trump de deixar Acordo de Paris preocupa 'Brasil e o mundo inteiro'

A- A+

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira que anúncio do presidente Donald Trump sobre a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris preocupa o Brasil e a humanidade.



Trump retirou os EUA do Acordo de Paris, pacto que limita a emissão de gases de efeito estufa para evitar o aquecimento global, em um dos primeiros atos após ser empossado na Casa Branca na segunda-feira.



— Ele está dizendo que o governo federal americano não terá mais compromisso com as metas de redução de poluentes. Isso é evidente que preocupa não governo brasileiro, acho que preocupa a humanidade, o mundo inteiro — comentou Rui Costa em entrevista ao Bom Dia, Ministro.



Segundo Trump, “os EUA não vão sabotar sua própria indústria, enquanto a China continua poluindo livremente”. Ele já havia retirado os EUA do acordo em seu primeiro mandato (2017-2021), mas a medida havia sido revertida pelo agora ex-presidente Joe Biden.



Os EUA são o segundo maior país emissor de gases de efeito estufa do planeta, atrás apenas da China. Mas as emissões de gás carbônico de forma per capita pelos americanos (quase 335 milhões) são o dobro dos chineses (1,4 bilhão) e até oito vezes maior que dos indianos (1,4 bilhão), segundo a ONG World Resources Institute.

COP 30

Rui Costa também comentou sobre as preparações para a COP 30, cujo presidente, André Corrêa do Lago, foi oficializado ontem.



De acordo com o ministro da Casa Civil, o foco agora é garantir uma boa estrutura em Belém (PA), capital que irá sediar a conferência que acontece em novembro.



— Irei em duas semanas em Belém para intensificar as conversas e monitorar como estão as obras e andamento da infraestrutura — declarou.

