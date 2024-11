Rússia intercepta e destrói 59 drones ucranianos, afirma ministro

A- A+

O Ministério da Defesa russo anunciou nesta segunda-feira (18) que derrubou 59 drones ucranianos sobre áreas fronteiriças com a Ucrânia e na região de Moscou.

"Durante a noite, as tentativas do regime de Kiev de realizar ataques terroristas com drones aéreos contra locais do território russo foram impedidas", segundo um comunicado do ministério.

"Os sistemas de defesa antiaérea destruíram 59 drones ucranianos", detalhou.

A Rússia anuncia quase diariamente a destruição de drones ucranianos lançados contra seu território, embora a quantidade normalmente seja menor do que a registrada nesta segunda-feira.

A Ucrânia afirma realizar esses ataques, geralmente direcionados a infraestruturas energéticas, como resposta aos bombardeios russos contra seu território.

Veja também

