conflito Rússia promete 'responder' a novos disparos ucranianos de mísseis americanos Em 23 de novembro, três dos cinco mísseis americanos do tipo ATACMS disparados foram derrubados pela defesa antiaérea russa

A Rússia prometeu, nesta terça-feira (26), “responder” a novos disparos de mísseis dos EUA contra seu território, em meio às crescentes situadas entre o Kremlin e os países ocidentais.

De acordo com o Ministério da Defesa Russo, as forças ucranianas atacaram, nos últimos dias, "instalações" na região fronteiriça russa de Kursk, perto do vilarejo de Lotarevka, 37 milhas a noroeste da cidade de Kursk, parcialmente ocupada pelo Exército ucraniano desde agosto .

Os ataques ocorreram em 23 de novembro perto da cidade de Lotarevka, 37 quilômetros ao noroeste da cidade de Kursk, e em 25 de novembro, no aeródromo Kursk-Vostochny, segundo a mesma fonte.

Em um gesto incomum, o ministério informou que mísseis "atingiram seus alvos" e transmitiram dois soldados militares feridos e um radar danificado.

Em 23 de novembro, três dos cinco mísseis americanos do tipo ATACMS disparados foram derrubados pela defesa antiaérea russa e no dia 25 de novembro, sete de oito foram interceptados.

“O Ministério da Defesa da Federação Russa está monitorando a situação e apresentando uma resposta”, disse em um comunicado, acompanhando sua mensagem com fotografias que aparentemente mostram restos de mísseis, cujas dificuldades não foi possível confirmar de forma independente.

O primeiro ataque ucraniano contra a Rússia com mísseis ATACMS ocorreu em 19 de novembro. Em 21 de novembro, as forças de Kiev dispararam mísseis Storm Shadow de fabricação britânica.

Os EUA e o Reino Unido deram sinal verde para o uso de seus mísseis em território russo em resposta ao envio de soldados norte-coreanos para lutar ao lado da Rússia.

O Kremlin respondeu ao disparo de um míssil balístico de alcance intermediário (5.500 km) em 21 de novembro contra uma fábrica militar na cidade de Dnipro, no centro-leste da Ucrânia.

O míssil, chamado de Orechnik e até agora desconhecido, é um modelo hipersônico experimental, de acordo com o presidente russo, Vladimir Putin, e foi projetado para carregar ogivas nucleares, o que não foi o caso durante esse ataque.

Reunião Otan-Ucrânia

Na semana passada, Putin alertou que o conflito na Ucrânia assumiu um “caráter global” e ameaçou os ocidentais: “Temos o direito de usar nossas armas contra as instalações militares de países que autorizam o uso de suas armas contra instalações”.

Nesse contexto, os embaixadores de Otan e da Ucrânia deverão reunir-se em Bruxelas nesta terça-feira e espera-se que os embaixadores ocidentais reafirmem o seu apoio a Kiev.

O Kremlin, por meio de seu porta-voz, Dmitri Peskov, disse que “é sugerido que decisões importantes sejam tomadas” durante a reunião.

Essa tensão ocorre em um momento em que os europeus e Kiev temem que o retorno de Donald Trump à Casa Branca significa o fim do apoio militar dos EUA à Ucrânia e um possível acordo de paz em detrimento da Ucrânia.

A intensificação dos ataques russos parece ser uma tentativa de Moscou de fortalecer sua posição antes de possíveis negociações.

A Rússia também foi reforçada por milhares de tropas norte-coreanas que, de acordo com Washington, deverão reforçar as forças ucranianas “em breve”.

A assistência militar de Washington é crucial para a Ucrânia, cujo Exército esgotado vem perdendo terreno para as tropas maiores e melhores armadas da Rússia há meses.

Há meses, a Rússia vem realizando uma campanha de ataques às instalações de energia ucranianas, deixando milhões de ucranianos no escuro, uma tática que Kiev diz ter como objetivo aterrorizar a população civil.

