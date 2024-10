A- A+

ITÁLIA Avião com mais de 180 pessoas a bordo tem fogo em motor ao decolar em aeroporto da Itália A Ryanair, a companhia aérea irlandesa que opera a maior frota de aviões da Europa, declarou que todos os 184 passageiros e tripulantes foram retirados em segurança para a pista

Mais de 180 pessoas foram retiradas de um Boeing 737-800 da Ryanair, nesta quinta-feira, depois que chamas foram vistas saindo de um motor, quando se preparava para decolar no aeroporto de Brindisi, na região da Apúlia, sul de Itália.

Um porta-voz do aeroporto de Brindisi confirmou a ocorrência do incêndio que interrompeu o tráfego aéreo durante várias horas. A Ryanair, a companhia aérea irlandesa que opera a maior frota de aviões da Europa, declarou que todos os 184 passageiros e tripulantes foram retirados em segurança para a pista. O avião tinha como destino a cidade de Turim, no norte de Itália.

“O voo FR8826 de Brindisi para Turim foi atrasado esta manhã depois que a tripulação de cabine observou fumaça na parte externa da aeronave.“Os passageiros desembarcaram sem incidentes e retornaram ao terminal de ônibus”, disse a Ryanair em um comunicado.

Segundo o aeroporto, "o problema, que ocorreu quando a aeronave já estava alinhada na cabeceira para a decolagem, exigiu a evacuação dos passageiros por meio de escorregadores de emergência".

O incidente ocorreu dois dias depois que os pneus de um avião da Ryanair explodiram quando a aeronave pousou em Milão. Na ocasião, a empresa disse que “os passageiros desembarcaram normalmente e o avião foi inspecionado por engenheiros".

