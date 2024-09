Ex-jogador achado morto em hotel de luxo: Polícia da Itália analisa o caso; veja hipóteses

A- A+

A polícia italiana analisa vestígios no quarto do hotel de luxo onde o ex-jogador italiano Andrea Capone foi encontrado morto e imagens de câmeras de segurança do estabelecimento para tentar determinar o que aconteceu. O ex-atleta, revelado pelo Cagliari e com passagens por clubes como Celtic e Salernitana, foi achado sem vida na manhã deste domingo no local onde estava hospedado, em Cagliari.

A causa da morte é considerada indefinida. A principal hipótese dos investigadores é de um acidente, mas nenhuma linha de apuração está descartada. Há suspeitas de que Capone possa ter sofrido um infarto antes de cair e bater a cabeça.



Nas horas seguintes à confirmação do óbito, os policiais já começaram as diligências para reconstituir os últimos momentos de vida do ex-jogador. O resultado da autópsia, marcada para acontecer "em breve", segundo a imprensa local, é considerado crucial.

Os investigadores acreditam que Capone estava sozinho no quarto quando morreu. Os serviços médicos foram acionados para socorrê-lo, mas não conseguiram reanimá-lo. Segundo ao jornal Gazzetta dello Sport, ele havia passado a noite anterior em uma festa com amigos antes de ir para o hotel Palazzo Tirso, na capital da Sardenha.

"O socorro prestado pelo 118 [serviço de emergência local] foi inútil, e a polícia está agora investigando para descobrir as causas da morte, uma doença que levou a uma queda fatal não pode ser descartada", diz a publicação.



"Todo o Cagliari recebe em choque e com profunda tristeza a notícia da partida de Andrea Capone, que morreu com apenas 43 anos. A ligação com a sua Terra permanecerá impossível de escalar, para um cara que sempre foi conhecido pelo seu profissionalismo, dedicação e paixão. Qualidades que ficarão no coração de quem teve a sorte de conhecê-lo, dentro e fora do campo. Cagliari está apoiando sua família neste momento de grande dor. Descanse em paz, Andrea", publicou em suas redes sociais o Cagliari.





Segundo a emissora SkyNews Itália, a polícia está investigando as causas da morte, e especialistas forenses e a equipe de medicina legal também estão envolvidos no caso para elucidar o que aconteceu. De acordo com o jornal La Repubblica, ele teria caído de uma escada, o que causou o choque de cabeça e o consequente corte.

Veja também

Demissão Flamengo anuncia saída de Tite, Filipe Luís fica como interino contra o Corinthians