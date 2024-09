Campeão do mundo em 2018, Griezmann anuncia aposentadoria da seleção da França

A- A+

Estrela francesa vencedora da Copa do Mundo de 2018, Antoine Griezmann anunciou nesta segunda-feira sua aposentadoria do futebol internacional, encerrando uma carreira de 10 anos com a seleção de seu país. Foram 44 gols e 38 assistências em 137 jogos com a camisa da França, com a qual conquistou o Mundial e uma Liga das Nações, em 2021.

"É com o coração cheio de memórias que estou encerrando este capítulo da minha vida", escreveu o vice-capitão francês Griezmann, de 33 anos, em sua conta no X. "Obrigada por esta magnífica aventura tricolor".

Em junho deste ano, Griezmann foi escalado no banco de reservas pela primeira vez numa partida da França em sete anos. Isso não acontecia em jogos da Copa do Mundo ou Eurocopa desde 2016. Até então, havia sido titular nos últimos 84 duelos do time. Na ocasião, o atleta entrou em campo no segundo tempo contra a Polônia e bateu o recorde do ex-zagueiro Lilian Thuram como o jogador com mais atuações pela seleção nos dois campeonatos: foram 33 jogos — 19 em Mundiais e 14 em Euros.





Griezmann estreou pela França em março de 2014, num amistoso contra a Holanda, e fechou a participação no futebol de seleções agora em setembro, contra a Bélgica. Ele foi uma das principais peças da equipe de Didier Deschamps.

Em julho, o jornal L'Équipe reportou que o astro pode estar a caminho da MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos. O atacante é o mais novo alvo do Los Angeles FC, time que tem em seu elenco dois ex-companheiros de seleção francesa, também campeões mundiais: Hugo Lloris e Olivier Giroud.

O francês ainda tem um ano de contrato com o Atlético de Madrid, com a opção de estender por mais um ano de forma opcional.

Griezmann tem uma cláusula de venda de cerca de 10 milhões de euros (R$ 60,7 milhões, na cotação atual) para poder ser negociado.

Veja também

Demissão Flamengo anuncia saída de Tite, Filipe Luís fica como interino contra o Corinthians