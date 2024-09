A- A+

Série C Remo e Volta Redonda garantem acesso à Série B 2025 Neste domingo (29), o Leão bateu o São Bernardo e conseguiu vaga para a Segundona do próximo ano

A Série B do Campeonato Brasileiro conheceu dois novos clubes que vão disputar a edição do próximo ano. Neste domingo (29), o Remo venceu o São Bernardo, por 1x0, no Mangueirão, em Belém, e carimbou sua vaga na Segundona de 2025.

Com o triunfo sobre os paulistas, o time paraense chegou aos nove pontos, faltando uma rodada para o término do quadrangular, e já não pode mais ser alcançado pelo próprio São Bernardo e pelo Botafogo-PB, que somam cinco e dois pontos, respectivamente.

Além disso, com o resultado positivo do Remo, o Volta Redonda também pôde celebrar o acesso na noite deste domingo. O time do Rio de Janeiro tem os mesmos nove pontos do Leão e lidera o Grupo B do quadrangular. O Voltaço retorna à Segunda Divisão depois de 26 anos.

Agora, restam apenas duas vagas em disputa na Série C. Pelo Grupo C, Athletic-MG, Londrina, Ferroviária e Ypiranga chegam à última rodada com chances de acesso.

