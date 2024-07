Saiba como diferenciar e tratar os três principais tipos de dor de cabeça, segundo médico

A- A+

A dor de cabeça pode ser um fator disruptivo para atividades do dia, pois causa um grande mal-estar. Mas algo pouco conhecido sobre esta dor é que pode ser dividido em três tipos diferentes, segundo um médico.

Ahmed, médico de família no sistema de saúde público da Inglaterra (chamado NHS), alertou que é importante diferenciá-los, pois exigem diferentes tratamentos. O profissional reuniu diversas dicas em um vídeo publicado na plataforma de vídeos TikTok.





Cefaleia em salvas

O termo corresponde a uma dor em apenas um dos lados da cabeça, mas que é intensa. A cefaleia em salvas é uma das mais perigosas de todas, de acordo com Ahmed, porque sua recorrência porque pode ser no período de horas, dias ou até meses.

"Tipicamente ocorre ao redor de um olho. Os episódios podem ter início muito rápido e podem terminar muito rápido", explica o médico.

Outros efeitos são suor facial e também o olho presente no lado afetado pode ficar dolorido. Para tratá-la ele indica a utilização de triptanos nasais podem ajudar e oxigenoterapia (tratamento que fornece oxigênio extra aos pulmões).

Dor de cabeça de tensão

A mais comum dentre as três, a dor de cabeça de tensão faz com que a pessoa sinta uma pressão na cabeça. Pode ser dos dois lados e se espalhar até o rosto ou pescoço. Segundo o profissional, ela pode ser causada por estresse, ingestão de cafeína ou problemas musculares.

"A acupuntura foi treinada para ser muito útil. E há alguma medicação que damos se todo o resto falhar", sugere.

Enxaquecas

Já as enxaquecas são as dores em um lado da cabeça que vem acompanhadas com outros sintomas. Elas costumam ser seguidas por micção frequente (idas ao banheiro para fazer xixi), fadiga constante e rigidez no pescoço.

Ahmed ressalta que antes delas ocorrerem, é costumeiro sentir sensações como alfinetes e agulhas ou ver padrões em ziguezague na visão. Em casos mais raros, podem ser precedidas por tonturas e dificuldade para falar.

Para tratá-la não são indicados somente o uso de medicamentos. Também pode ser feita a prevenção dos fatores que a causam, como alimentação, estresse, privação do sono, ansiedade e alterações hormonais, por exemplo. Desta forma, é importante consultar um médico especializado para que seja feito o diagnóstico e eventual tratamento.

