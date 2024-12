Saiba como Gisèle Pelicot descobriu "por acaso" que era dopada pelo marido e estuprada por estranhos

A- A+

Caroline Darian contou ao tribunal de Avignon, na França, como sua "vida mudou" no dia 2 de novembro de 2020, ao saber dos crimes cometidos pelo pai, Dominique Pelicot. Nesta quinta-feira, o francês foi condenado a 20 anos de prisão por estupro agravado da mulher, Gisèle Pelicot, pela tentativa de estupro de outra vítima e pela tomada de fotos indecentes da própria Caroline e das noras.

Ao longo do julgamento, que começou em 2 de setembro e atraiu a atenção da imprensa internacional, o principal réu admitiu ter drogado a mulher com ansiolíticos e recrutado desconhecidos na internet para abusarem dela inconsciente. Outros 51 corréus foram condenados a penas que vão de 3 a 15 anos de reclusão. Foi a vítima, Gisèle, que acabara de descobrir ter sido vítima de estupro durante anos, quem ligou para a filha e contou tudo.





— Minha mãe me disse: 'Passei quase o dia inteiro na delegacia. Seu pai me drogou para estranhos me estuprarem. Tive que ver fotos' — contou Caroline, com lágrimas no rosto. — Liguei para meus irmãos. Estávamos indefesos. Choramos. Não entendemos o que estava acontecendo conosco. Uma dor que não desejo a ninguém.

Um dia depois da "descoberta de Gisèle", em 3 de novembro de 2020, a polícia de Carpentras, no sul de França, explicou aos três irmãos que “entre 30 e 50” homens estupraram a mãe deles. No final das investigações, a polícia estimou que 72 homens abusaram sexualmente de Gisele Pelicot entre julho de 2011 e outubro de 2020. Apenas 51 puderam ser identificados.

Nesse mesmo dia, a polícia mostrou aos irmãos duas fotos da mãe nua, aparentemente dormindo.

— Vimos suas nádegas em close. Esta mulher estava dormindo em posição fetal. Não a reconheci — relembrou Caroline, para quem um investigador garantiu ser Gisele nas imagens. — Descobri que meu pai me fotografou nua secretamente.

Abuso descoberto 'por acaso'

A polícia descobriu o abuso por acaso, depois que Dominique Pelicot foi flagrado filmando as saias de mulheres em um supermercado local — crime conhecido como "upskirting".

A maioria dos supostos estupros ocorreu na casa de Pelicot em Mazan, uma vila de seis mil pessoas na região sul da Provença. Dominique Pelicot manteve registros dos abusos sofridos por sua esposa, descobertos depois que a polícia apreendeu seu computador e outros equipamentos no bojo da investigação do caso de upskirting.

O julgamento de Pelicot e dos corréus foi aberto ao público a pedido de Gisèle, para conscientizar sobre o uso de drogas para cometer agressões sexuais.

Um investigador, que analisou imagens e filmagens encontradas no computador do réu principal, disse ao tribunal de Avignon que todos os coacusados deviam saber que Gisele Pelicot estava inconsciente.

— Além das imagens, você precisa ouvir o som. Você imediatamente percebe que ela está dormindo — disse Stephan Gal. — Alguns até voltaram em diversas ocasiões, e nenhum deles poderia ignorar que ela estava em um estado de inconsciência profunda.

A filha do principal réu, Caroline Darian, de 45 anos, disse que sua vida "literalmente virou de cabeça para baixo" quando soube do abuso. Fotomontagens dela nua também foram encontradas no computador de seu pai.

