SAÚDE Saiba qual fruta é fácil de achar, combate acne e acelera crescimento do cabelo Fruto contém antioxidantes como flavonoides, antocianinas e polifenóis, que têm a capacidade de proteger as células contra danos oxidativos e inflamações

Para muitas pessoas, a acne acaba sendo um problema muito grande, pois não afeta apenas o estado da pele, mas também tem grandes consequências na autoestima e na percepção de si mesmas na sociedade. Existe, no entanto, uma fruta que é capaz de contribuir beneficamente para a saúde da pele e o bem-estar dos cabelos. Este alimento possui conteúdo vitamínico e mineral essencial para a boa manutenção desses dois aspectos físicos que tanto preocupam.

É importante que, além de incluir esse produto na sua alimentação, você também tenha uma rotina de hábitos que contribuam positivamente para os cuidados faciais e capilares. Dessa forma, você obterá os resultados esperados em pouco tempo.





O estado da pele e dos cabelos não é apenas importante esteticamente, mas também pode indicar algum tipo de alteração ou patologia que não é facilmente reconhecida.

Por isso, o morango possui um importante valor nutricional, capaz de contribuir positivamente para o estado destes dois importantes aspectos do dia a dia. Quanto à sua composição, é possível encontrar um alto teor de vitamina C, o que é positivo para o estado da pele. Além disso, também contém antioxidantes como flavonoides, antocianinas e polifenóis, que têm a capacidade de proteger as células contra danos oxidativos e inflamações.





Morango // @ededchechine/Freepik

Também possui alfa-hidroxiácidos que servem para a renovação celular. A saúde do cabelo também recebe grandes benefícios do alto nível de vitaminas que podem ser encontradas nos morangos. A vitamina C também é responsável por fortalecer as raízes e os folículos capilares, o que contribui para a diminuição da queda de cabelo.

Além disso, contém minerais como cálcio, potássio e magnésio, importantes para ajudar os cabelos quebradiços e secos a recuperarem melhor elasticidade e proporcionarem hidratação para que fiquem com uma aparência muito mais saudável.

É importante que antes de adicionar este ou qualquer outro alimento ao seu plano alimentar, você primeiro consulte um especialista para validar se o seu consumo não trará algum tipo de efeito colateral indesejado à sua saúde.

