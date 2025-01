"Alerta insônia": veja os cinco alimentos que não se deve comer antes de ir dormir

A- A+

O sono é uma das funções biológicas mais importantes para os seres humanos. Durante esse período de descanso, o corpo permanece inativo, o cérebro, os músculos e outros sistemas descansam, permitindo o rejuvenescimento das células e garantindo uma boa saúde. A Organização Mundial da Saúde observa que, embora o sono seja uma das principais funções biológicas, aproximadamente 40% da população mundial sofre de distúrbios relacionados a ele.

A insônia é o principal e mais conhecido distúrbio do sono. Essa condição afeta milhões de pessoas ao redor do mundo e, nos últimos anos, surgiu como uma preocupação crescente em diferentes países. Má alimentação e maus hábitos de vida são algumas das principais causas desse problema. Pesquisadores têm dedicado seus esforços e conhecimentos para determinar quais são essas causas — e descobriram que há certos alimentos que podem espantar o sono.





Pular até mesmo uma ou duas noites pode ter efeitos perceptíveis no corpo e na mente, "prejudicando a memória, a concentração, o humor e o desempenho físico”, diz Hannah Trueman, especialista em medicina dietética e nutricionista principal do 'My Body Fabulous'.

Veja os alimentos que podem afetar a qualidade do sono e que devem ser evitados no jantar:

Carnes processadas

Todos os embutidos, presunto, salame, chouriço, salsicha, entre outros alimentos deste tipo, têm um alto teor de sal, o que pode causar desidratação, o que faz com que o corpo tenha mal-estar geral.

“Carnes processadas também podem conter conservantes como nitratos, que podem perturbar o equilíbrio hormonal e causar inflamação, o que pode impactar negativamente o sono”, diz Hannah Trueman.

Chocolate amargo

Embora seja uma sobremesa perfeita para adicionar um pouco de doçura ao jantar, o chocolate amargo pode ser prejudicial quando você quer dormir.

“O chocolate amargo contém magnésio, que é bom para o sono, mas também contém cafeína”, diz Sandrine Olmi, terapeuta nutricional registrada e coach certificada em mente, corpo e alimentação.

A especialista sugere substituir o chocolate por iogurte ou frutas vermelhas, que têm menos impacto na qualidade do sono.

Frango e batatas fritas

Esta é uma das refeições mais populares no mundo todo, até por ser uma opção para quando você não tem tempo suficiente para cozinhar em casa.

"Alimentos ricos em gordura, como frango frito e batatas fritas, geralmente demoram mais para serem digeridos, o que pode causar desconforto estomacal ou azia na hora de dormir, o que pode atrapalhar o sono", diz a nutricionista Hannah Trueman.

A especialista recomenda comer alimentos pesados e fritos no almoço, embora enfatize a necessidade de consumi-los o mínimo possível, pois contêm altos níveis de gorduras saturadas que podem ser inflamatórias e prejudiciais à saúde.

Saladas ricas em fibras

Embora frutas e vegetais sejam essenciais em uma dieta equilibrada e saudável, comer saladas com altos níveis de fibras à noite ou antes de dormir pode prejudicar a qualidade do sono e causar inchaço ou gases.

A nutricionista Hannah Trueman diz que comer saladas contendo vegetais como cenoura, espinafre, couve, entre outros, pode afetar a qualidade do seu sono.

“Guarde saladas grandes para o almoço, pois seu sistema digestivo tende a ficar mais ativo durante o dia, quando seu metabolismo está naturalmente mais alto”, ela recomenda.

Alimentos picantes

Comidas apimentadas são as preferidas de muitas pessoas ao redor do mundo, por isso elas adicionam pimenta, chili e diferentes itens picantes às suas preparações; No entanto, comer alimentos apimentados na hora do jantar ou antes de dormir pode causar indigestão.

“A pimenta, com seu ingrediente picante capsaicina, agrava a dor abdominal e a queimação em pessoas com problemas digestivos existentes”, explica Sandrine Olmi.

Ela também explica que há muitas pesquisas que podem mostrar quais alimentos devem ser consumidos e quais devem ser evitados antes de dormir, acrescentando que se deve optar por alimentos leves e sem cafeína.

