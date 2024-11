Saiba que especiaria comum nas despensas pode tratar dores nas articulações e melhorar a pele

A- A+

A passagem dos anos chega para todos, e afeta cada pessoa de maneira particular. O organismo se encarrega de nos mostrar isso, com dores e problemas que antes não tínhamos. O colágeno é uma proteína essencial, que a partir de certa idade não se regenera, e o corpo vai perdendo esse recurso.

O déficit, que se torna mais evidente na maturidade, pode causar problemas nas articulações, como desconforto nos joelhos ou em outras articulações, e também pode ser percebido na pele ou no cabelo.

No entanto, existe uma especiaria quase mágica, muito conhecida e que certamente a maioria das pessoas tem em casa: trata-se de uma substância com propriedades medicinais que pode gerar colágeno, aliviar dores e promover a saúde.

Muitos benefícios

Essa especiaria é o orégano. Embora muitas pessoas o conheçam e o tenham em casa, é muito provável que não tenham consciência de todas as suas propriedades. Esse tempero tem uma impressionante capacidade antioxidante e antimicrobiana.

De acordo com um estudo publicado na Scielo, cerca de 80% da população mundial utiliza extratos vegetais ou seus compostos ativos para cuidados de saúde primários, entre eles os terpenoides, conhecidos por suas propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. Sendo rico em antioxidantes, o orégano estimula a produção de colágeno.

De acordo com a Biblioteca de Medicina dos Estados Unidos, essa especiaria também contém substâncias com propriedades analgésicas, que ajudam a reduzir o desconforto e a aliviar dores em áreas específicas do corpo. Isso pode ser especialmente benéfico para pessoas que sofrem de doenças como artrite ou artrose.

Lista completa

Confira outros benefícios do orégano abaixo.

Propriedades anticancerígenas: o alto teor de antioxidantes pode ajudar a prevenir o câncer. Alguns estudos de laboratório publicados pela Biblioteca de Medicina dos Estados Unidos mostraram que os componentes do orégano podem ajudar a eliminar células cancerígenas e a prevenir seu crescimento.

Redução de infecções virais: o orégano contém compostos como o carvacrol e o timol, que demonstraram ter propriedades antivirais. Esses compostos podem proteger contra alguns vírus ao oferecer uma defesa natural contra infecções.

Redução da inflamação: os flavonoides e fenóis presentes no orégano podem reduzir a inflamação no corpo. Isso pode ser útil para aliviar condições inflamatórias, como dores musculares ou nas articulações, irritações na pele e tosse seca.

Ação antioxidante: Esses compostos ajudam a gerar colágeno no corpo.

Como preparar o chá de orégano

A infusão do orégano é uma maneira popular de aproveitar seus benefícios medicinais. Apesar do sabor levemente amargo, o que torna o chá bem característico, tradicionalmente muitas pessoas o utilizam para aliviar uma variedade de problemas de saúde.

O chá de orégano pode ajudar a aliviar as dores nos joelhos e a estimular a produção de colágeno. Confira o passo a passo a seguir:

Ferva uma xícara de água; Despeje a água sobre duas colheres de chá de orégano seco em um infusor ou filtro; Deixe a mistura repousar entre dois e quatro minutos; Retire o infusor e consuma o chá.

