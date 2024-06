A- A+

medicina Saiba quem é Rita Lobato, a 1ª médica formada no Brasil homenageada pelo Google Nesta sexta-feira (7) completam 158 anos do nascimento da médica; o Doodle de homenagem está disponível para quem acessa a plataforma em território nacional

Nesta sexta-feira (7), o Google homenageia os 158 anos do nascimento de Rita Lobato de Freitas, a primeira médica formada no Brasil. Ela também foi a segunda médica da América Latina e a primeira vereadora do Rio Grande do Sul.

A visualização do Doodle (ou desenho) está disponível apenas para pessoas que acessam a plataforma em território nacional.

Quem foi Rita Lobato?

Nascida na cidade de São Pedro do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, em 7 de junho de 1866, ela iniciou seus estudos no Rio de Janeiro aos 17 anos de idade, segundo a pesquisa de Francisco Bruno Lobo, historiador da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Após o primeiro ano no Sudeste, ela foi transferida para Salvador, na Bahia, com concessão especial por conta de problemas de saúde do seu irmão.

Aos 21 anos, ela se formou como a primeira médica do país. Isso se deu porque Rita conseguiu diminuir seu tempo na universidade ao realizar os chamados exames, ou provas, de um ano superior ao seu e assim, finalizou o curso de seis anos em quatro.

Ainda, de acordo com Lobo, a sua tese de doutoramento (trabalho de conclusão) teve como título: "O paralelo entre os métodos preconizados na operação cesariana".

"Foi apresentada em 30 de setembro, defendida em 24 de novembro e aprovada com distinção. Colou grau no dia 10 de dezembro de 1887 e seu diploma foi expedido com data de 31 de julho de 1888", escreveu o historiador em um texto dedicado à história da médica.

Veja também

guerra na ucrânia Biden comunica a Zelensky nova ajuda dos EUA de 225 milhões de dólares