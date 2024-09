Salgadinho descartado em caverna nos EUA causa ameaça a morcegos e insetos; entenda

A- A+

Um saco de Cheetos descartado por um visitante subterrâneo do Big Room no Parque Nacional Carlsbad Caverns, no Novo México, levou o Serviço Nacional de Parques dos EUA a emitir um alerta de que alimentos descartados podem ter um "enorme impacto" no ecossistema em risco da caverna. Insetos e animais podem ter sido afetados pelo conteúdo do salgadinho, segundo o jornal inglês The Guardian.

Em um comunicado por meio do Facebook, o Serviço Nacional de Parques alertou que "um saco de lanche derramado pode parecer trivial, mas para a vida na caverna pode mudar o mundo". “O milho processado, amolecido pela umidade da caverna, formou o ambiente perfeito para hospedar vida microbiana e fungos”, escreveram autoridades.





Segundo o The Guardian, o parque alerta que comer e beber qualquer coisa que não seja água pura atrai animais para a caverna, lar de 17 espécies de morcegos, totalizando entre 400 e 800 mil animais. Dentre eles, o morcego-de-cauda-livre-brasileiro, que até agora evitou a síndrome do nariz branco que tem devastado as colônias de morcegos dos EUA.

O parque também informou que os guardas passaram 20 minutos removendo mofos e detritos estranhos das superfícies dentro da caverna. O saco descartado de Cheetos teria introduzido vida microbiana e mofos que não faziam parte do ecossistema natural e eram "completamente evitáveis".

A postagem destacou que cada passo que um visitante dá na caverna deixa um fino rastro de fiapos, “mas outros impactos são completamente evitáveis. Como um saco cheio de lanches jogado fora da trilha no Big Room. Para o dono do saco de lanches, o impacto é provavelmente incidental. Mas para o ecossistema da caverna, teve um impacto enorme.”

