Senado aprova reforma e México se torna primeiro país a implementar eleição popular de juízes

O Senado do México aprovou nesta quarta-feira uma reforma constitucional que torna o país o primeiro do mundo a adotar a eleição popular de todos os seus juízes.

A reforma foi aprovada com 86 votos a favor, o equivalente a dois terços dos 127 senadores presentes na Câmara Alta, que é dominada pelo partido governista Morena e seus aliados, e 41 votos contra dos partidos de oposição.





No dia anterior, centenas de manifestantes invadiram a sede do Senado e obrigaram a suspensão do debate da reforma. Devido à invasão, o presidente do Senado, Gerardo Fernández Noroña, chegou a decretar um "recesso indefinido", convocando, pouco depois, nova sessão em uma sede alternativa.

