Salvou mais de 200 soldados: Médico voluntário do Reino Unido morre em combate na Ucrânia

O paramédico de combate e voluntário Peter Fouché morreu na linha de combate da guerra na Ucrânia. Ele ganhou notoriedade nas redes após o cidadão do Reino Unido deixar sua casa, em março de 2022, e ir para o combate salvar vidas.



Ele participou da criação de um hospital de campanha em Brovary, posteriormente passou por treinamento médico e se juntou às Forças de Defesa Territorial da Ucrânia.

Peter Fouché era co-fundador da fundação Project Konstantin, que atua na evacuação de soldados feridos em guerra, fornece veículos e outros equipamentos necessários para tropas em combate, e realiza treinamento médico.





Em janeiro de 2024, Peter Fouché prestou juramento e oficialmente se juntou às Forças Armadas da Ucrânia como paramédico de combate. Em abril, a mãe de 87 anos do médico, Rose Fouché, foi até a região de Kharkiv para encontrar seu filho, após dois anos sem se verem.



"A dedicação inabalável de Pete, sua compaixão infinita e seu compromisso implacável com a Ucrânia e seu povo deixaram um impacto duradouro nas inúmeras vidas que ele tocou”, disse ela na época.

Segundo a fundação da qual participava, o médico salvou mais de 200 soldados ucranianos feridos, evacuou civis das cidades mais perigosas na linha de frente da guerra e levou ajuda humanitária para diversas cidades.

