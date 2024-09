A- A+

Cerimônia Movimento religioso ocorre no Morro da Conceição nesta quinta-feira (12) Após conclusão de processo de retirada de entulhos, haverá movimento religioso no Morro da Conceição

Nesta quinta-feira (12), acontece um movimento de ação de graças no Morro da Conceição, zona norte do Recife. A cerimônia será após a vistória da Defesa Civil da Prefeitura do Recife, que fez a retirada dos entulhos, depois da queda do teto do santuário. A última vistoria ocorre nesta manhã, às 9h30 e a área interna poderá ser liberada para realização da missa de imediato.

Com a liberação do interior do santuário, a população poderá ter acesso ao espaço litúrgico e participar da missa realizada pelo reitor do santuário Nossa Senhora da Conceição, padre Emerson Borges. Os padres do Santuário e da Arquidiocese de Olinda e Recife também estarão presentes.

O padre Emerson fará uma oração de agradecimento pelos trabalhadores que realizaram o serviço e por todo o público presente. Além disso, haverá aspersão de água benta e cânticos. O teto do santuário caiu no dia 30 de agosto e esteve em processo de retirada de entulhos por alguns dias. Caso não seja liberado o acesso ao interior do santuário hoje, o movimento religioso será aos pés da imagem da Imaculada Conceição.

